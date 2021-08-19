Страх перед біженцями: чому це погана відповідь на кризу в Афганістані

Західні лідери панікують з приводу нового сплеску міграції. Два зображення стали тотемним символом міграції у 2021 році.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На одному з них зображені люди, котрі відчайдушно переслідують реактивний літак ВПС США уздовж злітно-посадкової смуги в аеропорту Кабула. Видно, що люди чіпляються, у прямому сенсі слова, за останню надію і їхня віра на цій картинці і в цьому моменті, здавалося, сильніша за закони фізики.

[ + – ] Афганці, які відчайдушно переслідують реактивний літак ВПС США уздовж злітно-посадкової смуги в аеропорту Кабула.

На іншому зображені пасажири вантажного літака американських BBC Boeing C-17 Globemaster III, який успішно евакуював на своєму борту 640 мирних афганців у Катар. Це фото вже прозвали "Ноєвим ковчегом", і це не просто красива аналогія.

[ + – ] Пасажири вантажного літака американських BBC Boeing C-17 Globemaster III, який успішно евакуював на своєму борту 640 мирних афганців у Катар

Люди, які залишилися на підконтрольних Талібану територіях, за роботу в колишньому уряді або за співпрацю з Британією і Штатами, фактично, приречені (більшість з них не вірять в оголошену талібами амністію — Ред). Тому близько 30 000 афганських громадян залишають країну щодня протягом останніх 10 днів, більшість з них їдуть до Ірану або Пакистану, але є й ті, хто намагається прорватися в Європу.

Важливо

Перемога села над містом. Чому провалилася спроба модернізації Афганістану

Європа "стурбована" через наплив біженців

Країни ЄС побоюються повторення 2015 року та початку 2016 року, коли понад 1 мільйон мігрантів, в основному із Сирії, але також з Афганістану та Іраку, прибули в Європу, що викликало політичну нестабільність у всьому блоці. Відповіддю було укладання угод з Туреччиною і Лівією, щоб зупинити цей потік.

Ця ситуація "не повинна повторюватися", за словами багатьох європейських політиків, і саме виходячи з цього формується реакція Європи на ситуацію в Афганістані.

Наплив біженців і захоплення влади Талібаном в Афганістані, практично, є провісниками бурі, яка може випробувати західну демократію на міцність і, що важливо, на людяність.

І все ж, Європі вкрай важливо дати відсіч цим страхам. Міграція набагато складніша, ніж "криза з біженцями", і замість того, щоб вдаватися до роздумів про те, що може чекати Європу в майбутньому, найважливіше визначити, як допомогти людям тут і зараз.

Інтервенція Заходу в Афганістан, Ірак, Лівію, саме існування Ісламської держави — це каталог невдач і помилок.

Ці помилки призвели до кризи всередині держав. У країнах, які намагалися посіяти зерно демократії в непридатному для цього грунті, уряди починають глибокі внутрішні суперечки зі звинуваченнями. Критикують, в основному, за "мляві" зусилля з евакуації афганців, які перебувають під загрозою репресій талібів.

Важливо

Святе місце. Які плани у Китаю на Афганістан і чому Пекін визнає талібів

Так, міністр оборони Великобританії, Бен Воллес засудив міністерство закордонних справ за те, що вони витурили своїх дипломатів з Кабула і залишили "загони 18-річних" для обробки заяв на отримання візи.

В основі риторики Європи залишаються фрази: "Тим, хто в небезпеці переслідування, має бути надано притулок". Але реакція європейських урядів, зокрема США, багато в чому визначається гіпертрофованим страхом перед міграцією.

Як Європа буде приймати біженців?

Беззастережно, політика Європи з цього питання все більше визначається бажанням уникнути повторення 2015 року. І цьому свідчать конкретні дії урядів багатьох країн.

Франція

Емманюель Макрон заявив на цьому тижні, що Франція підтримуватиме "тих, хто поділяє наші цінності", але також закликав до "надійного" плану ЄС щодо припинення "нерегулярних міграційних потоків у Європу".

Австрія

Австрія вимагає створення "центрів депортації" в країнах третього світу, якщо люди не можуть бути безпечно повернуті в сам Афганістан. Опитування австрійської газети Osterreich показало, що 90% австрійців підтримують жорстку позицію свого уряду.

Італія

Луїджі Ді Майо, міністр закордонних справ Італії, заявив у неділю Corriere della Sera, що пріоритетним завданням є евакуація італійських громадян, але "ми не можемо думати про те, щоб кинути афганський народ через 20 років" .Також уряд заявив, що країна планує евакуювати афганських перекладачів і медичний персонал, який допомагав італійським військам. "Ми зробимо все, щоб вони благополучно прибули в Італію", — сказала вона.

Великобританія

Британський уряд, хоча й запізно, прийняв рішення про розширене переселення афганців. Схема дозволить 20 тисячам афганців влаштуватися у Великобританії протягом п'яти років. Планується, що 5 тисяч з цієї загальної кількості прибудуть до кінця 2021 року.

Німеччина

Великі німецькі газети і телебачення закликають канцлерку Ангелу Меркель впровадити програму екстреної візи, щоб прийняти афганських журналістів, які працювали на них протягом останніх 20 років. "Життя цих позаштатних співробітників наразі в серйозній небезпеці", — повідомило інформаційне агентство dpa.

Україна

Україна активно вивозить своїх громадян, не забуваючи і про тих, хто хоче отримати в нашій країні статус біженця. У ніч на 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб (з них 8 українців: троє були членами екіпажу літака). 9 громадян Афганістану попросили надати їм статус біженця. Серед них Сахра Карімі — відома жінка-кінорежисерка.

Албанія

Крім цього, Албанія прийняла запит США про тимчасовий прийом афганських біженців, які подають заявки візи для в'їзду в США. Штати поки не поспішають приймати біженців, як і брати відповідальність за те, що трапилося.

Внутрішні розгляди в США і спроби відкупитися

Спроби "не дати потопельнику потонути", ціною своїх же солдатів, були марні. Корумпованість, слабкість афганської влади каменем потягли країну на дно.

І що не менш важливо, Джо Байден заявив, що не шкодує про виведення американських військ з Афганістану: "Це неправильно — наказувати американським військам активізуватися, поки збройні сили Афганістану цього не роблять".

Важливо

Згадуючи Сайгон. Чому Афганістан — це колосальний удар по репутації Джо Байдена

"Події, які ми спостерігаємо зараз, є сумним підтвердженням того, що ніяка військова сила ніколи не зможе створити стабільний, єдиний і безпечний Афганістан", — вважає Байден.

За його словами, метою США в Афганістані було не будівництво держави, а запобігання нападу терористів на американську територію. Цю місію, вважає Байден, Вашингтон виконав.

Реакція на заяву президента США була неоднозначною.

Лідер республіканців у Палаті представників Конгер США Кевін Маккарті звинуватив Джона Байдена: "Його погане планування призвело до гіршого з можливих результатів для Афганістану. Вина лежить на ньому — його нездатність бути лідером — це сором".

Член редакційної ради видання The Washington Post Джонатан Кейпхарт написав, що "подобається це вам чи ні, але мова Президента повністю відповідає настроям більшості американців".

Американський політичний оглядач Білл Крістол пише, що така заява може стати сигналом від США про те, що "покладайтеся лише на себе".

І поки в публічному полі точаться суперечки з приводу правильності дій новообраного Президента, почали надходити заяви про те, що США все ж готові допомогти біженцям. Не давши притулок, звісно... Фінансово.

Важливо

Крах карткового будиночка. Чому в Афганістані переміг "Талібан" і що там буде далі

Президент США назвав важливим для національних інтересів країни виділити 500 млн доларів для задоволення потреб у міграції і біженства, пов'язаних із ситуацією в Афганістані. Ці гроші будуть розподілені внесками в міжнародні організації і через фінансування інших неурядових організацій, урядів, агентств і міністерств США.

Які можна зробити висновки, виходячи з реакції світу на те, що сталося? Чи достатньо було зроблено для громадян Афганістану? Думаю, що час покаже. А поки їм необхідно швидко зробити все, щоб афганські громадяни, зокрема багато жінок, які співпрацювали з європейськими країнами в Афганістані, були якомога швидше вивезені. Принаймні це і стане "індикатором людяності".

Страх перед біженцями — це найгірша реакція з усіх можливих.