Украинцы нашли в Польше экономический рай. Как вернуть их после этого домой?

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Интересная цифра

Читая на диване последний журнал The Economist — увидел статью про то, как украинцы меняют Польшу.

Про новые украинские рестораны, кофейни, салоны красоты, коворкинги, "Новую Почту" (у нее в Польше, как пишет журнал, уже 21 отделение — но зная, как они быстры — думаю, что уже больше)

Про продукты для украинцев и от украинцев в супермаркетах. Про польские банки — которые разрешают украинцам открывать счета без польского адреса и номера телефона — чтобы не потерять новых активных клиентов!

А вот и цифра — оказывается, в 2023 году каждый месяц в среднем в Польше открывались 2300 бизнесов с одним украинским основателем (то что у нас называют ФОП). Это значит — 77 таких бизнесов в день! Или более 27ми тысяч в год.

Украинцы прекрасно встраиваются в экономическую систему Польши

И это не считая бизнесов, которые были открыты более чем одним основателем с Украины или же вместе с польскими партнерами — то есть реальное число намного больше.

Написано, что Польша полностью приравняла украинских основателей бизнесов к своим. Пишут, что Польше очень нужны эти бизнесы!

В Польше рынок из 40 миллионов, он растет (это единственная страна в Европе, которая последние 10 лет не падала в своем ВВП), где шикарная инфраструктура (сам там был и видел) и, конечно же, нет вообще никакой таможни с Евросоюзом. А есть наоборот — гранты, которые можно получить на открытие бизнеса (знаю из первых рук — получали близкие мне люди)

А теперь вопрос — а как же все-таки уговорить примерно 2,5 миллиона украинцев, живущих сейчас в Польше, вернуться обратно в Украину?

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