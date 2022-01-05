Паливо протесту. Чи стане казахський бунт повноцінною революцією і хто від неї виграє

Чим більше стежу за тим, що відбувається в Казахстані, тим більше переконуюсь, що там більше внутрішньої політики, ніж зовнішнього впливу.

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Це соціально-економічна криза на фоні внутрішньоелітного розколу.

Економічна нерівність, соціальне розшарування та регіональні дисбаланси створили ґрунт для зростання напруги та протестного потенціалу, паралельно підточуючи старий суспільний договір між владою та населенням, що формувався ще за правління Нурсултана Назарбаєва.

Пандемія COVID-19 загострила всі ці процеси, причому не лише в Казахстані, а взагалі у всьому світі. Подібні "соціальні бунти" стають найпоширенішими на сьогодні.

На це все наклався внутрішньоелітний млявий конфлікт між оточенням Назарбаєва, який стався у 2019 році, і командою нового президента Касим-Жомарта Токаєва, який весь цей час не міг вийти з тіні "Єлбаси", і мав обмежений контроль над силовим апаратом, потоками та механізмом розподілу національних багатств.

Тому, коли влада провалила комунікацію з населенням щодо необхідності підвищення ціни на газ з 1 січня (з 3 грн до 6 грн\літр), і в головній нафтогазовій області спалахнули протести, це стало приводом для вибуху, на фоні якого елітні групи намагаються розібратися одне з одним.

За добу президент Токаєв відправив у відставку уряд на чолі з Аскаром Маміним, який дістався йому "в спадок" від Назарбаєва і звільнив низку ключових людей, близьких до Назарбаєва, зокрема його племінника Самата Абіша та держсекретаря Кримбека Куширбаєва, а також поклав вину за те, що відбувається на компанію "КазМунайГаз", що належить зятю Назарбаєва Тімуру Кулібаєву. Другий зять Назарбаєва – Кайрат Шаріпбаєв – керує газовим гігантом "КазТрансГаз".

(Буквально кілька годин тому стало відомо про те, що Токаєв скористався протестами для того, щоб порушити ключову умову конституційного транзиту влади, що відбувся кілька років тому в Казахстані, і видалити свого попередника на президентській посаді з довічно займаної ним посади Голови Ради безпеки Казахстану, на якій Назарбаєв залишався фактично верховним арбітром політичної ситуації, залишаючи за собою контроль та останнє слово в прийнятті ключових рішень — Ред).

Те, що протестувальникам вдалося захопити адмінбудівлі в Алма-Аті, лише підтверджує, що повного контролю над силовиками в Токаєва немає, і це битиме по ньому, показуючи його вразливість і слабкість.

Я думаю, у Казахстані наразі вирішується не питання горезвісного вибору "демократія чи автократія", а швидше, яка елітна група керуватиме країною і хто вичавить із кризи найбільшу політичну вигоду.

Вплив зовнішніх гравців поки що мінімальний. Росія і Китай підтримуватимуть центральний уряд (неважливо, з Токаєвим чи без нього), оскільки його зміна, та ще й під ударами "народних хвилювань" їм не потрібна і не вигідна.

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Країни Заходу виявлятимуть слабку і мляву реакцію, оскільки Казахстан нині не в їхньому фокусі політичної уваги. Їхня активізація можлива, лише якщо буде серйозна загроза їхнім комерційним нафтогазовим інтересам, або якщо ситуація вийде з-під контролю. (Дві третини добувної промисловості Казахстану перебуває в руках транснаціональних корпорацій і в першу чергу західного капіталу, а 70% видобутої нафти йде на ринок Європи. Яскравий приклад — ТенгізШевройл, де 75% американського капіталу. Chevron 50%, ExxonMobil — 25%, а казахська КазМунайГаз лише 20% (Ред).

З переговорами Байдена-Путіна я ситуацію в Казахстані не пов'язую. Хоча, звичайно, у РФ вважатимуть інакше, і розганятимуть тезу, що все це — частина великої гри Заходу проти російської периферії. А це може потенційно посилити їхню переговорну позицію із США 10-12 січня.

А тут уже зачіпаються українські інтереси, бо чим гірша ситуація в Казахстані, тим більш гострою буде напруга між США, Росією та Китаєм. Як відомо, Україна, крім того, що має ті ж проблеми, що й Казахстан, розірвана між основними глобальними гравцями, від яких ми залежимо.

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