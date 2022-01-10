Революция и канализация. Почему у украинцев получилось, а у казахов – не вышло

"Люди вышли…" "мирный протест…" "несменяемость…" "власть достала…". Окей, встанем на эту точку зрения. Согласимся — а я, собственно, и согласен — что у массовых протестов чаще всего есть глубинные причины, не сводящиеся к разборкам элит, козням враждебных спецслужб и заговорам международных террористов.

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Но вот давайте под этим углом проанализируем по свежим следам казахстанские события. Предположим, в первые два дня имел место мирный протест доведенных до отчаяния граждан (специально копирую риторические формулы из СМИ и пропаганды). Но потом, видя, что ситуация выходит из-под контроля властей, к делу очень быстро подключился и криминал, и разные недовольные внутриэлитные группы, и, возможно, часть силовиков, с этими группами аффилированных.

В результате ситуация стала стремительно сваливаться в кровавый ужас, поджоги, мародерство и прочие подобные радости. Допустим даже, что даже и это — следствие многолетнего пребывания у власти авторитарного, кланового, закрытого и коррумпированного режима, который готов на все.

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Но у меня, тем не менее, вертится на языке простой вопрос. В тот эпохальный исторический момент, когда демократически настроенные мирные граждане свободно и радостно свергают опостылевшую тиранию в какой-нибудь столице —

КТО отвечает за то, чтобы в течение всего этого времени в помянутой столице хотя бы просто продолжали работать водопровод, канализация и электрическое освещение?

Должны ли эти люди, будучи тоже демократически настроенными патриотами, бросать свои рабочие места на очистных сооружениях и трансформаторных подстанциях — и присоединяться к протестующим на площади, как им велит в этот момент их гражданский долг и чувство справедливости?

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Допустим, нет. Они, наоборот, как и врачи в больницах, как и сотрудники дорожных служб, чистящие снег на дорогах, и т.д., должны сделать все для того, чтобы мирная жизнь в процессе смены власти нисколько не пострадала, и потому их долг, наоборот, состоит в том, чтобы оставаться в такие моменты на своих рабочих местах.

Тогда кто же идет на площадь свергать тирана? Очевидно, исключительно те, от чьей работы не зависит никоим образом обеспечение нормального функционирования инфраструктуры мегаполиса. Всякие там люди свободных профессий, студенты и безработные — собственно, они, по идее, и должны репрезентовать на этой самой площади волю всего остального угнетенного народа, как его безусловно лучшая часть.

А еще в развитом, современном, цивилизованном государстве эта самая власть должна уметь одновременно вести под камеры диалог с лидерами протестующих за каким-нибудь круглым столом и следить за тем, чтобы в магазинах не кончалась еда, в банкоматах — деньги, а вылезшие под шумок криминальные элементы не принимались грабить прохожих на улицах.

И только при соблюдении всех этих условий мирный и демократический протест может бескровно и счастливо привести к смене опостылевшего и коррумпированного режима.

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Во всех остальных случаях такая попытка, сколь бы благонамеренными и возвышенными ни были ее первоначальные инициаторы, с близкой к 100% вероятностью приведет к обрушению ситуации в мрак, хаос и войну всех против всех — см.Дамаск-2011.

Короче, пресловутая "цветная революция" — это роскошь, доступная исключительно обществу, находящемуся на весьма высоком уровне цивилизационного и институционального развития. Где противостоящие друг другу силы могут быть не согласны друг с другом по куче пунктов, но есть базовый консенсус, что канализация должна работать, а людей на улицах не должны убивать; и любой, кто его нарушает, свой или чужой — за чертой.

Собственно, как и у тех, кому доступна роскошь смены власти путем выборов.

Мораль сами придумайте, пожалуй.

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