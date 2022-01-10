На самом деле, то, что выстроил в Казахстане его первый президент Нурсурлтан Назарбаев за 30 лет, во многом было мечтой украинских националистов. Ни одного русского (украинца, еврея или другого "инородца") на должностях в госаппарате. Безумные западные инвестиции и приход в Казахстан ведущих глобальных компаний. ВВП на душу населения вырос от $1650 в 1990 до $13900 в 2013 и упал лишь до $9000 в 2020-м. Для сравнения, аналогичные цифры в Украине: $2100(1990), $4000(2013) и $3700(2020). То есть, если ВВП на душу населения за 30 лет вырос в Казахстане в 5,5 раз, то в Украине – только в 1,8 раз.

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За 30 лет население Казахстана выросло с 16,35 млн до 19,17 млн ​​человек: хотя в 1994-2001 годах численность населения падала, тренд удалось переломить. В структуре населения увеличивается количество этнических казахов: если согласно переписи населения 2009 года их было 63,1%, то в 2021 – уже 69%. В конце концов, своим преемником Назарбаев избрал не генерала и даже не представителя своего клана, не одного из зятей, а дипломата, выпускника МГИМО и бывшего посла Казахстана в Сингапуре Касым-Жомарта Токаева.

Как пишет московский историк (и сокурсник Токаева по МГИМО) Андрей Зубов, "Нурсултан за 30 лет своего правления сделал все, чтобы казахи хорошо узнали свою историю в российской империи и возненавидели ее. Каждый казахский школьник знает, как жестоко было подавлено освободительное движение казахского народа еще имперской властью в 1916 году. Он знает не все, но как раз столько, сколько нужно, чтобы ненавидеть казаков Семиречья и царскую бюрократию. что за ними стояла. Все казахи знают имена Абубакира Алдиярова, Халела Габбасова, Мукиша Боштаева и других борцов за независимый демократический Казахстан. […] Ими гордятся. В их честь называют поселения и улицы, выпускают почтовые марки. Но казахи знают также, что всех их убили большевики в застенках ЧК: кого в 1920-м, кого – в 1930-м, а кого – в 1937-м. Почти в каждом ауле есть памятники жертвам голода 1932-33 годов. Все в республике знают, что на 100 тыс. населения смерть от голода в Казахстане была самой высокой в ​​СССР. Там от голода 1930-33 годов согласно современным исследованиям погибли 1,5 млн. человек (1,3 млн. из них – казахи, в основном скотоводы, ведущие полукочевой образ жизни). Это страшное время называют Ашаршилик – Великий голод. […]".

Авторитарный национализм — это одна из причин, почему Назарбаев перенес столицу из нелюбимой ему космополитической Алма-Аты, в которой казахов "всего" 58%, в бывший казачий Аксллинск, а затем советский Целиноград, переименованный сначала в Астану, а с 2019 года — в Нур-Султан, в котором "титульная нация" составляет сейчас почти 80% жителей.

Здесь должны раздаться бурные аплодисменты в адрес Елбасы (это официальный титул Назарбаева, который в переводе с казахского означает "лидер нации") со стороны украинских бандеровцев. Их любимый лозунг "Украина для украинцев" был фактически реализован в Казахстане.

Вот только оказалось, что на практике "Казахстан для казахов" стал Казахстаном для клана Шапырашты, к которому принадлежит Назарбаев. Иначе трудно объяснить, почему в Казахстане, ВВП которого на душу населения примерно в 2,5 раза больше, чем в Украине, средний годовой доход в 1,2 раза меньше дохода украинцев (по статистике Всемирного банка). Классическая система ограниченного доступа за дымовой завесой национализма…

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Для меня очевидно, что бунт казахов – это не спецоперация ФСБ или ЦРУ. Националистическая риторика соединенная с вопиющей социальной несправедливостью и создала ту взрывную смесь, которая зажгла Казахстан.

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Как правильно написал уже цитируемый Андрей Зубов, "казахи стремились к ликвидации клановой власти Шапырашты и равному участию всех жузов и кланов в общественной и финансовой жизни страны". Когда вы зарабатываете миллиарды, придумав и создав "яблочную империю", Майкрософт или Теслу, люди Вам завидуют, но признают, что Вы заработали свое сказочное состояние своим трудом и своим талантом. И потому социальный договор, на котором выросла Америка, оказался таким прочным.

А вот если Вы становитесь сказочно богатым через приватизацию советских активов или монопольный доступ к полезным ископаемым, тогда общественный договор "идентичность в обмен на прозябание" оказывается весьма хрупким.

Украинцы, почувствовав, что Петр Алексеевич Порошенко, переизбравшись, станет все больше напоминать украинского Нурсултана Абишевича, попросили его оставить президентский кабинет абсолютно мирным и демократическим способом (кого избрали вместо этого – отдельный разговор).

У казахов такого шанса не было. Хотя чувство вопиющей социальной несправедливости и неприемлемости предложения "идентичность в обмен на прозябание" лежит как в основе их бунта, так и в основах украинского электорального восстания 2019-го.

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А теперь то, что нас отличает. Казахи позволили себе стать пушечным мясом в разборках двух властных кланов. Позволили канализировать свое справедливое недовольство режимом в насилии, погромах и хаосе, который надолго делегирует любой протест.

Конечно, власть подыграла радикалам. Сейчас очевидно, что Алма-Ату отдали в жертву мародерам, хотя имели более чем достаточно сил и средств, чтобы удержать ситуацию под контролем.

Вероятно, клан Назарбаева, до недавнего времени контролировавший силовиков, пытался таким образом показать импотентность и делегитимировать действующего президента Токаева, надолго подвесив его попытки превратиться из британской королевы в казахского хана.

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Похоже, Токаев, как опытный дипломат, обыграл Елбасы и его родственников. Но для этого ему нужны были хорошо организованные силовики без всяких сантиментов к повстанцам и связей с кланом Шапырашты. Единственное, где их можно было взять – это в России. И Токаев решил, что лучше быть клиентелой Путина, чем марионеткой в ​​руках Назарбаева. Римейк украинской истории столетней давности, когда Скоропадский с помощью немцев свергал Центральную Раду, а Директория – Гетмана при "доброжелательном нейтралитете" большевиков:

В статье "Еврейский вопрос на Украине", опубликованной в 1923 году в пражском журнале "Новая Украина", Владимир Винниченко, один из членов Директории, писал: "Перед началом восстания между украинским Национальным Союзом (в моем лице) и российским советским правительством (в лице) представителя его на Украине Мануильского) заключено тайное условие, на основе которого российское правительство должно было скрывать доброжелательный нейтралитет по поводу повстанцев в их борьбе против немецкой армии и гетмана".

Казахские колокола взывают к уму украинцев. Как легко мгновенно разрушить все (или почти все), что выстраивалось годами. Здесь уместно вспомнить недавно умершего философа Роджера Скрутона: "Консерватизм начинается с ощущения, что хорошие вещи легко уничтожить, но трудно создать". И Украине пока крайне не хватает этого зрелого консерватизма. Который бы заслонил и инфантильный национализм низов, и космополитический либерализм, который сплошь и рядом исповедует наша новоиспеченная буржуазия.

Два урока из казахстанских беспорядков мы должны извлечь уже сейчас.

Первый. Надо быть очень осторожным в заигрывании с национализмом бандеровского толка. Как правило, он сводится к вопросу, кто имеет право "инкассировать" ту или иную землю.

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Его лозунг не "построим на родной земле комфортный дом для всех, кто – в силу разных исторических обстоятельств – поселился на ней", а "Техас должен грабить техасцы". Поэтому, хотя среди националистов встречаются настоящие подвижники и аскеты вроде Бен Гуриона или Голды Меир, но большей частью за дымовой завесой взбудораженных национальных чувств сказочно растет состояние руководителей националистического движения: вспомним индонезийского борца за независимость Сухарто, нынешнего президента Турции Эрдогана или предыдущего президента США Дональда Трампа. В конце концов, лозунг национализма "Свій до свого по своє" прекрасно описывает саму сущность коррупции.

В конце концов, недавно мы были свидетелями, как представители "Свободы" в первом постмайданном правительстве ловко конвертировали жертві Майдана в собственные активы. Не зря лидер украинских националистов Тягнибок получил в народе никнейм "Тягнибакс". И в этом он настоящий последователь своего кумира: как пишет современный польский исследователь Томаш Марташек в своей статье "ОУН и убийство Бронислава Перецкого": покушения и политические убийства "приобрели огласку, что имело два полезных последствия для ОУН: заинтересованность мировой прессы и деньги из сборов денежных средств по случаю. Убийство украинского студента или даже директора школы за соглашательство такой возможности не давало. В то же время убийство одного из лидеров Второй Речи Посполитой – да".

Национальная идентичность важна. Но, как свидетельствуют казахстанские события, попытка продать народу национализм вместо социальной справедливости завершается трагически.

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"Украинцы должны построить украинский дом – современный, комфортный, экономный, конкурентный, безопасный" – правильный и перспективный лозунг. "Украину должны грабить украинцы" – путь в никуда. Хотите узнать альтернативную историю, что было бы, если бы мы переизбрали Порошенко на вторую каденцию – посмотрите на современный Казахстан.

Второй урок. Эгоизм элит убивает государство. Современный мир – это не столько борьба технологий, сколько соревнование субъектностей. А субъектность государства основывается на способности элит ставить государственные интересы выше личных.

Вчера Джо Байден произнес великолепную речь в годовщину штурма Капитолия, разделившего американскую историю на "до" и "после". В нем есть интересный пассаж: "Он сделал это потому, что ценит власть больше принципов, что считает свой собственный интерес важнее интересов своей страны. Потому что его пораженное значит для него больше, чем наша демократия или наша конституция".

И хотя в речи американского президента речь шла о Дональде Трампе, его слова прекрасно подходят для описания компрадорских постсоветских элит, обычно путающих себя и государство.

Нам следует быть готовыми к тому, что для сохранения (и умножения) собственного влияния и состояния Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и игроки калибром поменьше начнут разносить нашу страну на щепки. Собственно, уже начали. Ибо каждый из них считает, что Украина – это он. Ни один из них не знает, что это такое – служить своему государству. Потому что никогда не пробовал. Они могут только инкассировать ее.

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Для этого нам срочно нужно искать новых лидеров и новый центр кристаллизации государственной альтернативы. Именно государственнической (а не этнической, культурной или геополитической), в которой все, кому дорога независимая Украина, все, кто способен пожертвовать собственным эго ради сохранения украинской государственности, все – наши. С языком, верой, историей разберемся впоследствии – если ни у кого не будет сомнений, что соборный украинский народ сам кузнец своей судьбы, и никто не посягает на наше священное право самим определять свою судьбу.

Казахские колокола – это последнее предупреждение для нас. Перед тем, как далекий звон превратится в пушечный гул истории на наших землях.

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