Революция, которая не случилась. Почему Майдан проиграл, несмотря на свою формальную победу

Революция, которая не случилась.

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Восемь лет назад в Украине началось восстание против коррумпированного, режима Януковича. К сожалению, несмотря на большую цену, заплаченную за победу Майдана, сама идея Майдана как общественной революции проиграла. Украинцы смогли изменить лицо власти, но не самую порочную систему власти.

Да, Украина окончательно развернулась с Востока на Запад и ценой тысяч жизней перегрызла пуповину, связывавшую ее с бывшим имперским центром. Да, вместо четкой централизованной коррупции под руководством "Семьи" Украину накрыла волна анархического дерибана госбюджета (впрочем, удачно структурирующего Большое строительство).

Но… украинцы так и не почувствовали, что государство принадлежит им, а не Януковичу, Порошенко или Зеленскому.

Да, мы спасли украинскую государственность в трагическом 2014-м, но мы до сих пор не взяли на себя ответственность за совместный проект "Украина". Более того, мы до сих пор не договорились, в чем именно заключается этот проект, кроме того, что наверняка знаем: он не должен быть частью проекта "Русский мир".

Несмотря на впечатляющие проявления героизма и самопожертвования на Майдане, на фронте и во время борьбы с пандемией, мы так и не превратили "народ Украины" в настоящую политию – политическое сообщество, в основе которого лежит идея самоуправления.

[ + – ] Несмотря на большую цену, заплаченную за победу Майдана, сама идея Майдана как общественной революции проиграла.

К сожалению, несмотря на более-менее честные, демократические и периодические выборы, большинство украинцев до сих пор чувствует себя объектом управления, а не источником власти.

Отсюда абсолютно патологические очарования и разочарования избранными лидерами, от которых перманентно лихорадит Украину.

Эмоцио до сих пор доминирует в украинской политике над рацио. А желание переложить ответственность за судьбу государства на очередного лидера-мессию – над готовностью брать эту ответственность на себя и постоянно заставлять политиков служить общему благу, а не своим корыстным интересам.

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Мы до сих пор инстинктивно понимаем, что что-то не так, что нас в очередной раз "нае…", но так и не смогли сформулировать положительную альтернативу: в каком именно государстве мы стремимся жить, как предпочитаем поделить с государственной властью права и обязанности, какая взаимная ответственность лежит на власти, а какая на нас, и где те красные линии, при пересечении которых народ получает право сбрасывать власть не только на выборах…

И пока мы не усвоим этот урок, мы не научимся договариваться о будущем и брать на себя ответственность за воплощение этих договоренностей в жизнь, мы, вероятно, будем способны останавливать властный грейдер авторитаризма, грубости и произвола, но каждая наша революция будет не более, чем повторением.

Которое позволяет удержать последнюю баррикаду свободы, но не позволяет перейти от обороны в наступление и начать творить общий комфортный дом для всех, кого Бог привел на эту землю.

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