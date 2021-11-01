UA
UA
Разделы
Материалы
Мнения

Революция, которая не случилась. Почему Майдан проиграл, несмотря на свою формальную победу

"Восемь лет назад в Украине начался Майдан. К сожалению, несмотря на большую цену, заплаченную за его победу, сама идея Майдана, как общественной революции, проиграла. Украинцы так и не почувствовали, что государство принадлежит им, а не Януковичу, Порошенко или Зеленскому". Мнение.

Геннадий Друзенко
Геннадий Друзенко
украинский правовед, публицист
236
Протесты на Майдане
Идея Майдана, как общественной революции, проиграла. Украинцы так и не почувствовали, что государство принадлежит им, а не Януковичу, Порошенко или Зеленскому.

Революция, которая не случилась.

Восемь лет назад в Украине началось восстание против коррумпированного, режима Януковича. К сожалению, несмотря на большую цену, заплаченную за победу Майдана, сама идея Майдана как общественной революции проиграла. Украинцы смогли изменить лицо власти, но не самую порочную систему власти.

Да, Украина окончательно развернулась с Востока на Запад и ценой тысяч жизней перегрызла пуповину, связывавшую ее с бывшим имперским центром. Да, вместо четкой централизованной коррупции под руководством "Семьи" Украину накрыла волна анархического дерибана госбюджета (впрочем, удачно структурирующего Большое строительство).

Но… украинцы так и не почувствовали, что государство принадлежит им, а не Януковичу, Порошенко или Зеленскому.

Да, мы спасли украинскую государственность в трагическом 2014-м, но мы до сих пор не взяли на себя ответственность за совместный проект "Украина". Более того, мы до сих пор не договорились, в чем именно заключается этот проект, кроме того, что наверняка знаем: он не должен быть частью проекта "Русский мир".

Несмотря на впечатляющие проявления героизма и самопожертвования на Майдане, на фронте и во время борьбы с пандемией, мы так и не превратили "народ Украины" в настоящую политию – политическое сообщество, в основе которого лежит идея самоуправления.

Несмотря на большую цену, заплаченную за победу Майдана, сама идея Майдана как общественной революции проиграла.
Несмотря на большую цену, заплаченную за победу Майдана, сама идея Майдана как общественной революции проиграла.

К сожалению, несмотря на более-менее честные, демократические и периодические выборы, большинство украинцев до сих пор чувствует себя объектом управления, а не источником власти.

Отсюда абсолютно патологические очарования и разочарования избранными лидерами, от которых перманентно лихорадит Украину.

Эмоцио до сих пор доминирует в украинской политике над рацио. А желание переложить ответственность за судьбу государства на очередного лидера-мессию – над готовностью брать эту ответственность на себя и постоянно заставлять политиков служить общему благу, а не своим корыстным интересам.

Важно
Слуга, выходи, народ пришел! Как украинцам одолеть "государство-рэкетира"
Слуга, выходи, народ пришел! Как украинцам одолеть "государство-рэкетира"

Мы до сих пор инстинктивно понимаем, что что-то не так, что нас в очередной раз "нае…", но так и не смогли сформулировать положительную альтернативу: в каком именно государстве мы стремимся жить, как предпочитаем поделить с государственной властью права и обязанности, какая взаимная ответственность лежит на власти, а какая на нас, и где те красные линии, при пересечении которых народ получает право сбрасывать власть не только на выборах…

И пока мы не усвоим этот урок, мы не научимся договариваться о будущем и брать на себя ответственность за воплощение этих договоренностей в жизнь, мы, вероятно, будем способны останавливать властный грейдер авторитаризма, грубости и произвола, но каждая наша революция будет не более, чем повторением.

Которое позволяет удержать последнюю баррикаду свободы, но не позволяет перейти от обороны в наступление и начать творить общий комфортный дом для всех, кого Бог привел на эту землю.

Первоисточник.