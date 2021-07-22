Пошла жара. Разбудят ли кровавые беспорядки из-за воды арабский сепаратизм в Иране

В этом году сложная внутриполитическая обстановка в Иране наложилась на сильную засуху, обострившую давнюю проблему с водообеспечением ряда засушливых регионов страны. Кризис водных ресурсов – это системная проблема в Иране, выхода из которой в краткосрочной перспективе не может быть в принципе. Изменить ситуацию могут лишь сложные долгосрочные программы, эффект от которых можно будет ощутить спустя годы

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Центральные власти боятся, что вызванные проблемами с водой беспорядки будут использованы внешними геополитическими игроками как инструмент давления на страну в период пересменки власти после недавних президентских выборов.

Определенные основания для таких опасений есть, ведь в Хузестане, бывшем до 1925 года под британским протекторатом, с конца 1940-х годов действуют различные арабские группировки, борющиеся за контроль над ресурсами региона под лозунгами отделения от Ирана. В 1980-м году арабские сепаратисты даже захватывали иранское посольство в Лондоне, а с 1990 года сепаратисты обьединились в Организацию Освобождения аль-Ахваза (Al Ahwaz Liberation Organisation (ALO), штаб-квартира которой находится в Нидерландах, где проживает и лидер сепаратистов Абдулла аль-Мансури.

Сегодня стало известно, что победивший на выборах президента в Иране Сейид Ибрахим Раиси решил не дожидаться своей инаугурации и взять ситуацию с протестами в Иране в собственные руки. "Дабы не терять время до формирования и утверждения нового правительства мы организовали это заседание, чтобы найти оперативное решение для проблем в провинции Хузестан и сделать все возможное в настоящий момент", — цитирует его заявление государственное информагентство страны.

О том, что же происходит в Иране — читайте в авторской колонке сооснователя Центра изучения Африки Александра Мишина.

В приграничной с Ираком иранской провинции Хузестан уже неделю продолжаются массовые акции протеста против правительства, и особенно, Управления водных ресурсов. Регион Хузестан называют одной из самых богатых иранских провинций. Именно в этом регионе сконцентрировано 80% нефтяных месторождений Ирана и 60% запасов природного газа.

Местное население, значительную часть которого (особенно в южной части провинции) составляют этнические арабы, не имеет доступа к чистой питьевой воде. Проблема касается 5 миллионов человек только в Хузестане, а всего 28 миллионов иранцев, преимущественно в центральных и южных провинциях.

Острый водный дефицит в этом году усилился из-за жары. Количество сезонных осадков сократилось в два раза, и часть страны охвачена худшей за последние полвека засухой. Пересыхает лагуна "Хур аль Азим" и река Керхе, водно-болотные пространства и фермерские хозяйства не имеют ресурсов для полива своих угодий.

И это в регионе, и без того принадлежащем к числу самых жарких мест на планете, где температура воздуха местами достигает +50 градусов по Цельсию.

На этом фоне правительство не отказывается от проектов поставки воды из реки Карун, берущей истоки на хребте Загрос и являющейся наиболее полноводной рекой Ирана, в другие регионы.

Реализуемый сейчас проект "Бехештабад" ("Цветущий рай") по переброске воды в провинцию Исфахан, может усилить водный стресс в Хузестане.

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Акции протеста начались 15 июля в городах Ахваз, Изе, Махшехр, Хорремшехр, Абадан, Сусенгерд и Шадеган. Их участники перекрывали автодороги и жгли шины, скандируя несколько лозунгов: "Я чувствую жажду", "Жаждущая река хочет воды", "Душой и кровью сохраним тебя, Карун", "Отдайте свою жизнь за Карун".

В Изе митингующие выступили против рахбара Али Хаменеи, призывали ликвидировать модель "Вилайет-э-Факих" и исламскую республику, а также ликвидировать условия для принудительной миграции.

В некоторых городах имеются сидячие протесты перед зданиями администраций.

В ходе беспорядков погибли семь демонстрантов и один офицер безопасности. Выяснить причины гибели сложно, потому что информация цензуруется официальным Тегераном. В городах проходят аресты участников беспорядков.

Корпус Стражей исламской революции заявляет, что за протестами стоят иностранные сети, манипулирующие чувствами людей, чтобы провоцировать беспорядки.

Также в северо-западных провинциях Ирана, где проживает большое количество этнических азербайджанцев, распространялись плакаты на турецком языке с выражением солидарности с протестами в арабских городах на юге.

Если говорить о перспективах текущих протестов в Абадане и Хорремшехре, то они могут не иметь существенных последствий, поскольку в июне-июле 2018-го уже происходили подобные по содержанию и размаху акции.

Следует отметить, что за кулисами беспорядков в Хузестане могут стоять и внутренние иранские силы, которые не хотят отката страны в атмосферу "консервативного реванша", царившего, в частности, в годы правления Махмуда Ахмадинеджада, когда были свернуты ряд либеральных реформ предыдущих правительств и интенсифицирована ядерная программа.

Так что, текущая протестная волна формирует негативный фон перед вступлением в должность нового президента, консерватора Сейида Ибрахима Раиси. Его инаугурация состоится 5 августа.

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Публикуется с согласия автора.