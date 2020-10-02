Турецкий мир — это война. Почему неуступчивость Эрдогана расширяет географию битвы за Карабах

Экстренное заседание СБ ООН по Карабаху завершилось единогласным призывом к участникам военного конфликта к прекращению огня и мирным переговорам. Каких-то особенных резолюций никто не представлял.

Зато на дипломатическом фронте позиции сторон начали потихоньку оформляться в нечто более конкретное.

МИД Турции впервые официально допустил военное вмешательство в конфликт, пообещав Азербайджану любую помощь, в том числе, и на поле боя. Кроме того, Чавушоглу подтвердил то, о чем я писал и говорил ранее, объясняя мотивацию Турции поддерживать эскалацию — он предлагал России "сирийский вариант" урегулирования вопроса, но в Москве отказались.

В МИД РФ заявили, что не согласны с заявлениями Анкары по поводу Нагорного Карабаха и не принимают их. Состоялся второй за неделю телефонный разговор Путина и Пашиняна, как раз после инцидента со сбитым армянским самолетом.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил з резким заявлением против Турции, и заявил, что не позволит им завоевать Нагорный Карабах. Он позвонил Путину и Трампу, после чего пообщался с представителями Армении. Снова поднял вопрос санкций против Турции. А Кипр в очередной раз заблокировал санкции против Беларуси, требуя аналогичных санкций против Турции за Восточное Средиземноморье.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель провел переговоры с лидерами Азербайджана и Армении, но этот разговор ничем не завершился. После этого по телефону поговорили главы МИД РФ и Армении.

Турция идет в отказ по поводу сбитого армянского Су-25, заявляя, что его сбили не они, а азербайджанцы. Я думаю, такая риторика связана с попыткой оставить свое участие в конфликте размытым, нечетким и туманным, чтобы формально-юридически не было за что зацепиться их врагам на Западе. Пока что.

Прежде всего, это связано с санкциями со стороны США и Евросоюза. В Штатах эту тему проталкивает мощное армянское лобби, которому могут помочь не менее могущественные нынче около-эмиратские и около-саудовские круги, враждебно относящиеся к Турции.

В ЕС вопрос санкций "завис" благодаря Германии, где сработали, с одной стороны, нежелание Берлина идти на конфронтацию с Анкарой и разваливать соглашения по беженцам, а с другой стороны, про-турецкое лобби. Санкции против Турции в ЕС активно продвигают Греция, Кипр и Франция, у которых с Анкарой счеты по Восточному Средиземноморью и Ливии.

Прямое вмешательство Турции в войну своими силами может дать ее противникам дополнительный повод требовать санкций, и усиливать международное давление, а армянам станет легче доказывать, что это не война Азербайджана за "историческую справедливость" и не восстановление чей-то территориальной целостности, а просто заговор с целью уничтожить Армению, где Турция играет главную роль.

История с турецким истребителем, который сбил армянский самолет — будь она правдой или нет — повышает градус конфликта и увеличивает риск расширения географии войны в Нагорном Карабахе и участников конфликта за счет Турции, РФ и даже Ирана.

На самой передовой интенсивность боевых действий не изменилась. Бои идут по всей линии соприкосновения. Армяне сообщают, что удерживают позиции и не пускают противника на свои территории. Азербайджанцы заявляют, что наносят армянам ощутимый урон и постепенно занимают некие стратегические позиции на юге и севере.

На медийном фронте основные спекулятивные меседжи, которыми забрасывается инфо-пространство и вокруг которых создаются нарративы, таковы:

Турция перебрасывает пакистанских и сирийских боевиков в Карабах.

Армения перебрасывает сирийских курдов в Карабах.

Россия не будет помогать Армении. У Армении нет союзников.

Турция не будет помогать Азербайджану. Они их обязательно кинут.

В Карабахе увидели российских наемников из ЧВК "Вагнер".

Штаты снова призвали обе стороны к прекращению огня и переговорам. Эрдоган поговорил с Борисом Джонсоном. А Греция снова выразила поддержку Армении. А канцлер Австрии призвал ЕС ввести санкции против Турции и прекратить с ней переговоры

Свою обеспокоенность выразили саудиты. Это совпало с новостью, которую распространила турецкая газета "Cumhuriyet" о том, что Саудовская Аравия ввела эмбарго на импорт товаров турецкого производства — это порядка $ 3,3 млрд.

Россия не спешит вмешиваться в конфликт, да и не должна это делать. Заявления в ОДКБ о помощи от Армении не было, Турция пока что не решается открыто входить в конфликт, и это Москву вполне устраивает. Им будет выгодно выйти на приемлемый с Турцией формат переговоров в качестве "миротворцев", если удастся потянуть конфликт, истощить силы сторон и избежать прямого вмешательства в него Турции.

Администрация Трампа никакой конкретной позиции не занимает. Отдельно работают конгрессмены, которых уже напрягла армянская диаспора — пока что ограничились осуждением Турции и Азербайджана, вопрос о санкциях лишь висит в воздухе, в Белом Доме на это не хотят идти в преддверии выборов.

В свою очередь, армяне, устами своего лидера Пашиняна сегодня утром сначала заявили о готовности к мирным переговорам, но потом резко передумали - после сообщений об азербайджанском ударе по столице Нагорного Карабаха Степанкерту, приведшем, по сообщениям армянских источников, к многочисленным ранениям мирных жителей и разрушениям городской инфраструктуры и коммуникаций.

В общем, дипломатические маневры вокруг Нагорного Карабаха каких-то существенных результатов пока не дают и разбиваются о бескомпромиссность сторон конфликта и нежелание, прежде всего, Турции, пока что обсуждать условия переговоров.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.