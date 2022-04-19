Російський банкір Олег Тиньков засудив війну в Україні

Бізнесмен закликав колективний Захід допомогти Путіну знайти вихід, за якого він зможе зберегти обличчя та припинити масові вбивства в Україні.

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Засновник російського банку "Тинькофф" Олег Тиньков прокоментував війну в Україні. Бізнесмен написав допис у соціальній мережі Instagram.

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Банкір зазначив, що не бачить отримувачів вигоди від цієї війни, оскільки гинуть безневинні люди та солдати. Також він заявив, що якість російської армії виявилася не такою, як очікували керівники силових відомств.

"Генерали прокинувшись з похмілля, зрозуміли, що в них гівно-армія. А звідки армія буде хороша, якщо все інше в країні говно і погрязло в непотизмі, холуйстві та чиноповажанні? Кремлівські чиновники в шоці, що не тільки вони, а й їхні діти тепер влітку не поїдуть на Середземне море. Бізнесмени намагаються рятувати залишки майна. Звичайно, є дебіли, які малюють Z, але дебілів у будь-якій країні 10%. 90% росіян проти цієї війни", — написав Олег Тиньков.

Він також звернувся до західних політиків англійською мовою з проханням вплинути на рішення президента РФ Володимира Путіна.

"Шановний "колективний Захід", будь ласка, дайте Путіну зрозумілий вихід, щоб зберегти його обличчя і зупинити цю бійню. Будь ласка, будьте більш раціональними і гуманними", — написав Тиньков.

[ + – ] Олег Тиньков виступив проти керівництва Росії

Раніше Фокус розповідав, що Велика Британія зняла транспортні санкції з олігарха Тинькова. Тепер мільярдерам Олегу Тинькову та партнеру Романа Абрамовича Євгену Швідлеру не загрожує арешт їхніх яхт і літаків.

Олег Тиньков став одним із бізнесменів, які зазнали найбільших збитків від війни Росії проти України. Більше за нього втратили власник виробника електромобілів Arrival Денис Свердлов і засновник пошуковика "Яндекс" Аркадій Волож.