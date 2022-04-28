Кінець ери: російський олігарх Тиньков продає 35% акцій власного холдингу

За інформацією російських журналістів, покупцем стала компанія іншого російського олігарха Володимира Потаніна — "Інтеррос".

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Російський бізнесмен Олег ТИньков продав 35% акцій свого холдингу "TCS Group", повідомляє видання "Інтерфакс".

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Покупцем бізнесу стала компанія, яка належить бізнесменові Володимиру Потаніну, — "Інтеррос".

Зазначається, що Олег Тиньков ухвалив рішення про продаж бізнесу у зв'язку з бажанням вийти на пенсію. Про це він повідомив, коментуючи угоду.

"Консенсус у нашій індустрії — це найкращий цифровий банк у світі, і заснований у Росії. Зараз настав час піти на пенсію та займатися здоров'ям і сім'єю", — сказав 54-річний бізнесмен.

У жовтні 2019 року Олегу Тинькову діагностував лейкемію, діагноз підтвердився при повторному обстеженні в Берліні. У березні 2020-го бізнесмен заявив про хворобу публічно та пройшов кілька курсів хіміотерапії, що призвело до стану ремісії.

У березні 2022 року, через місяць після військового вторгнення Росії в Україну, уряд Великобританії наклав арешт на активи низки російських бізнесменів, включаючи Олега Тинькова. Проте 29 березня, за добу після введення, Великобританія уточнила санкції проти російських мільярдерів Олега Тинькова та ділового партнера Романа Абрамовича Євгена Швідлера. Бізнесменам не закрили в'їзд у Великобританію, але їхнім яхтам і літакам було заборонено входити в порти, літати в повітряному просторі країні та сідати в її аеропортах. В оновленому списку санкцій ці обмеження не вказуються.

Раніше Фокус розповідав, що бізнесмен Олег Тиньков засудив війну Росії проти України та обізвав російських військових "гі*но-армією". Олігарх також закликав колективний захід вплинути на президента РФ Володимира Путіна, який має завершити військову кампанію в Україні.