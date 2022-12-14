Печерский суд арестовал отели российских олигархов в Киеве, Одессе и других городах, — "Схемы"

Арест наложен на 7 гостиниц сети Premier Hotels & Resorts в разных регионах Украины, а также на помещения ТВК "Метроград" и ТРЦ "Метрополис" в столице.

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Печерский районный суд Киева наложил арест на Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus и другие отели в Киеве и других городах Украины — объекты, по версии следствия, принадлежат группе VS Energy, которую контролируют российские бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. Об этом со ссылкой на решение суда от 12 декабря сообщает проект "Схемы".

Суд наложил арест на капитал так называемой "лужниковской" группы, в частности, на 7 гостиниц сети Premier Hotels & Resorts в Киеве, Львове, Одессе и Александрии, нежилые помещения торгово-выставочного комплекса "Метроград" и ТРЦ "Метрополис" в Киеве. При этом судья не удовлетворила прошение Офиса генерального прокурора на запрет пользования этим имуществом.

По версии следствия, есть признаки такого, что это имущество было получено в результате преступной деятельности. По данным СМИ, Государственное бюро расследований совместно с Офисом генпрокурора продолжает расследование по нескольким обвинениям, в частности, в присвоении имущества и совершении "преступной организацией "Лужники", представленной группой VS Energy, "умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц".

VS Group, как выяснили следователи, представлена депутатом Госдумы РФ от "Единой России" Александром Бабаковым, президентом российского футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером, а также "вором в законе" Михаилом Воеводиным, также известным как "Миша Лужнецкий".

[ + – ] Александр Бабаков

Также правоохранители установили, что Бабаков использовал влияние на высшее руководство Украины в 2001-2014 годах, лоббировал интересы преступной группы на территории страны.

[ + – ] Евгений Гинер

Гинер обеспечивал финансирование группы, а Воеводин организовывал "силовое сопровождение завладевания активами", считают правоохранители.

[ + – ] Михаил Воеводин

Следствие пришло к выводу, что в период с 2017 по 2022 год облэнерго, подконтрольные VS Energy, при помощи фиктивных операций перечислили более 1,65 млрд гривен предприятиям группы, после чего часть этих средств были легализована путем приобретения движимого и недвижимого имущества.

Члены "лужниковской группы" включены в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны и ранее контролировали сеть гостиниц, банк, промышленные предприятия и ряд других объектов. В ноябре суд арестовал пять принадлежавших подозреваемым облэнерго.

Напомним, в прошлом месяце оперативники Службы безопасности Украины пришли с обысками в энергокомпанию VS Energy, которую связывают с российскими олигархами.