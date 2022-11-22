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Украина

СБУ пришла с обысками в VS Energy, которой владеют российские олигархи, – СМИ (фото)

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Фото: Цензор | Компания VS Energy занимает 10% энергетического рынка Украины

Энергокомпания контролирует несколько облэнерго в Украине и занимает 10% энергорынка в стране.

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Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в энергокомпанию VS Energy, которую связывают с российскими олигархами. Об этом пишет издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в ведомстве.

Инсайдеры отмечают, что VS Energy, которую связывают с российскими олигархами Александром Бабакововым, Евгением Гиннером и Михаилом Воеводиным, контролирует несколько облэнерго.

Компания, в которую с обысками пришли оперативники СБУ, занимает 10% энергетического рынка Украины.

обыски сбу, сбу, VS Energy, компания VS Energy Fullscreen
Компанию VS Energy связывают с российскими олигархами

"Это не обычная фирма, а компания, которая владеет несколькими облэнерго и занимает 10% энергетического рынка Украины. Именно эта отрасль сейчас страдает от ударов России больше всего.

Олигархи уже находятся под санкциями, поэтому у СБУ есть полное право прийти туда с обысками", — добавил осведомленный источник в общении с журналистами.

На момент публикации материала пресс-центр СБУ официально не комментировал информацию о проведении обысков в VS Energy.

обыски сбу, сбу, VS Energy, компания VS Energy Fullscreen
Оперативники СБУ пришли с обысками в компанию VS Energy

VS Energy — энергетическая компания, конечными владельцами которой, по данным СМИ, являются российские олигархи:

  • Александр Бабаков — депутат Госдумы РФ;
  • Евгений Гиннер — член профильного комитета Госдумы по международным вопросам;
  • Михаил Воеводин — "вор в законе" по кличке "Лужнецкий".

В ноябре Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических предприятиях Украины. Были арестованы доли в таких компаниях:

  • Житомироблэнерго (95,54%);
  • Херсоноблэнерго (99,99%);
  • Кировоградоблэнерго (72,9%);
  • Черновцыоблэнерго (96,78%);
  • Ривнеоблэнерго (93,24%).

Несколькими днями ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал, что Россия, осуществляя массированные ракетные удары, вывела из строя почти 50% энергосистемы Украины.