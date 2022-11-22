СБУ пришла с обысками в VS Energy, которой владеют российские олигархи, – СМИ (фото)
Энергокомпания контролирует несколько облэнерго в Украине и занимает 10% энергорынка в стране.
Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в энергокомпанию VS Energy, которую связывают с российскими олигархами. Об этом пишет издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в ведомстве.
Инсайдеры отмечают, что VS Energy, которую связывают с российскими олигархами Александром Бабакововым, Евгением Гиннером и Михаилом Воеводиным, контролирует несколько облэнерго.
Компания, в которую с обысками пришли оперативники СБУ, занимает 10% энергетического рынка Украины.
"Это не обычная фирма, а компания, которая владеет несколькими облэнерго и занимает 10% энергетического рынка Украины. Именно эта отрасль сейчас страдает от ударов России больше всего.
Олигархи уже находятся под санкциями, поэтому у СБУ есть полное право прийти туда с обысками", — добавил осведомленный источник в общении с журналистами.
На момент публикации материала пресс-центр СБУ официально не комментировал информацию о проведении обысков в VS Energy.
VS Energy — энергетическая компания, конечными владельцами которой, по данным СМИ, являются российские олигархи:
- Александр Бабаков — депутат Госдумы РФ;
- Евгений Гиннер — член профильного комитета Госдумы по международным вопросам;
- Михаил Воеводин — "вор в законе" по кличке "Лужнецкий".
В ноябре Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических предприятиях Украины. Были арестованы доли в таких компаниях:
- Житомироблэнерго (95,54%);
- Херсоноблэнерго (99,99%);
- Кировоградоблэнерго (72,9%);
- Черновцыоблэнерго (96,78%);
- Ривнеоблэнерго (93,24%).
Несколькими днями ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал, что Россия, осуществляя массированные ракетные удары, вывела из строя почти 50% энергосистемы Украины.