СБУ пришла с обысками в VS Energy, которой владеют российские олигархи, – СМИ (фото)

Энергокомпания контролирует несколько облэнерго в Украине и занимает 10% энергорынка в стране.

Related video

Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в энергокомпанию VS Energy, которую связывают с российскими олигархами. Об этом пишет издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в ведомстве.

Инсайдеры отмечают, что VS Energy, которую связывают с российскими олигархами Александром Бабакововым, Евгением Гиннером и Михаилом Воеводиным, контролирует несколько облэнерго.

Компания, в которую с обысками пришли оперативники СБУ, занимает 10% энергетического рынка Украины.

[ + – ] Компанию VS Energy связывают с российскими олигархами

"Это не обычная фирма, а компания, которая владеет несколькими облэнерго и занимает 10% энергетического рынка Украины. Именно эта отрасль сейчас страдает от ударов России больше всего.

Олигархи уже находятся под санкциями, поэтому у СБУ есть полное право прийти туда с обысками", — добавил осведомленный источник в общении с журналистами.

На момент публикации материала пресс-центр СБУ официально не комментировал информацию о проведении обысков в VS Energy.

[ + – ] Оперативники СБУ пришли с обысками в компанию VS Energy

VS Energy — энергетическая компания, конечными владельцами которой, по данным СМИ, являются российские олигархи:

Александр Бабаков — депутат Госдумы РФ;

Евгений Гиннер — член профильного комитета Госдумы по международным вопросам;

Михаил Воеводин — "вор в законе" по кличке "Лужнецкий".

В ноябре Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических предприятиях Украины. Были арестованы доли в таких компаниях:

Житомироблэнерго (95,54%);

Херсоноблэнерго (99,99%);

Кировоградоблэнерго (72,9%);

Черновцыоблэнерго (96,78%);

Ривнеоблэнерго (93,24%).

Несколькими днями ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал, что Россия, осуществляя массированные ракетные удары, вывела из строя почти 50% энергосистемы Украины.