СБУ прийшла з обшуками до VS Energy, якою володіють російські олігархи, – ЗМІ (фото)

Енергокомпанія контролює кілька обленерго в Україні та займає 10% енергоринку в країні.

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Оперативники Служби безпеки України (СБУ) прийшли з обшуками до енергокомпанії VS Energy, яку пов'язують з російськими олігархами. Про це пише видання "Економічна правда", посилаючись на джерела у відомстві.

Інсайдери зазначають, що VS Energy, яку пов'язують з російськими олігархами Олександром Бабаковим, Євгеном Гіннером та Михайлом Воєводіним, контролює кілька обленерго.

Компанія, до якої з обшуками прийшли оперативники СБУ, займає 10% енергетичного ринку України.

[ + – ] Компанію VS Energy пов'язують з російськими олігархами

"Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє декількома обленерго та займає 10% енергетичного ринку України. Саме ця галузь зараз страждає від ударів Росії найбільше.

Олігархи вже перебувають під санкціями, тому СБУ має повне право прийти туди з обшуками", — додало обізнане джерело у спілкуванні з журналістами.

На момент публікації матеріалу пресцентр СБУ офіційно не коментував інформацію щодо проведення обшуків у VS Energy.

[ + – ] Оперативники СБУ прийшли з обшуками до компанії VS Energy

VS Energy — енергетична компанія, кінцевими власниками якої, за даними ЗМІ, є російські олігархи:

Олександр Бабаков — депутат Держдуми РФ;

Євген Гіннер — член профільного комітету Держдуми з міжнародних питань;

Михайло Воєводін — "злодій у законі" на прізвисько "Лужнецький".

У листопаді Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки у стратегічних підприємствах України. Були заарештовані частки у таких компаніях:

Житомиробленерго (95,54%);

Херсонобленерго (99,99%);

Кіровоградобленерго (72,9%);

Чернівціобленерго (96,78%);

Рівнеобленерго (93,24%).

Декількома днями раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль попереджав, що Росія, здійснюючи масовані ракетні удари, вивела з ладу майже 50% енергосистеми України.