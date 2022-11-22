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Україна

СБУ прийшла з обшуками до VS Energy, якою володіють російські олігархи, – ЗМІ (фото)

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Фото: Цензор | Компанія VS Energy займає 10% енергетичного ринку України

Енергокомпанія контролює кілька обленерго в Україні та займає 10% енергоринку в країні.

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Оперативники Служби безпеки України (СБУ) прийшли з обшуками до енергокомпанії VS Energy, яку пов'язують з російськими олігархами. Про це пише видання "Економічна правда", посилаючись на джерела у відомстві.

Інсайдери зазначають, що VS Energy, яку пов'язують з російськими олігархами Олександром Бабаковим, Євгеном Гіннером та Михайлом Воєводіним, контролює кілька обленерго.

Компанія, до якої з обшуками прийшли оперативники СБУ, займає 10% енергетичного ринку України.

обшуки сбу, сбу, VS Energy, компанія VS Energy Fullscreen
Компанію VS Energy пов'язують з російськими олігархами

"Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє декількома обленерго та займає 10% енергетичного ринку України. Саме ця галузь зараз страждає від ударів Росії найбільше.

Олігархи вже перебувають під санкціями, тому СБУ має повне право прийти туди з обшуками", — додало обізнане джерело у спілкуванні з журналістами.

На момент публікації матеріалу пресцентр СБУ офіційно не коментував інформацію щодо проведення обшуків у VS Energy.

обшуки сбу, сбу, VS Energy, компанія VS Energy Fullscreen
Оперативники СБУ прийшли з обшуками до компанії VS Energy

VS Energy — енергетична компанія, кінцевими власниками якої, за даними ЗМІ, є російські олігархи:

  • Олександр Бабаков — депутат Держдуми РФ;
  • Євген Гіннер — член профільного комітету Держдуми з міжнародних питань;
  • Михайло Воєводін — "злодій у законі" на прізвисько "Лужнецький".

У листопаді Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки у стратегічних підприємствах України. Були заарештовані частки у таких компаніях:

  • Житомиробленерго (95,54%);
  • Херсонобленерго (99,99%);
  • Кіровоградобленерго (72,9%);
  • Чернівціобленерго (96,78%);
  • Рівнеобленерго (93,24%).

Декількома днями раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль попереджав, що Росія, здійснюючи масовані ракетні удари, вивела з ладу майже 50% енергосистеми України.