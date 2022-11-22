СБУ прийшла з обшуками до VS Energy, якою володіють російські олігархи, – ЗМІ (фото)
Енергокомпанія контролює кілька обленерго в Україні та займає 10% енергоринку в країні.
Оперативники Служби безпеки України (СБУ) прийшли з обшуками до енергокомпанії VS Energy, яку пов'язують з російськими олігархами. Про це пише видання "Економічна правда", посилаючись на джерела у відомстві.
Інсайдери зазначають, що VS Energy, яку пов'язують з російськими олігархами Олександром Бабаковим, Євгеном Гіннером та Михайлом Воєводіним, контролює кілька обленерго.
Компанія, до якої з обшуками прийшли оперативники СБУ, займає 10% енергетичного ринку України.
"Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє декількома обленерго та займає 10% енергетичного ринку України. Саме ця галузь зараз страждає від ударів Росії найбільше.
Олігархи вже перебувають під санкціями, тому СБУ має повне право прийти туди з обшуками", — додало обізнане джерело у спілкуванні з журналістами.
На момент публікації матеріалу пресцентр СБУ офіційно не коментував інформацію щодо проведення обшуків у VS Energy.
VS Energy — енергетична компанія, кінцевими власниками якої, за даними ЗМІ, є російські олігархи:
- Олександр Бабаков — депутат Держдуми РФ;
- Євген Гіннер — член профільного комітету Держдуми з міжнародних питань;
- Михайло Воєводін — "злодій у законі" на прізвисько "Лужнецький".
У листопаді Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки у стратегічних підприємствах України. Були заарештовані частки у таких компаніях:
- Житомиробленерго (95,54%);
- Херсонобленерго (99,99%);
- Кіровоградобленерго (72,9%);
- Чернівціобленерго (96,78%);
- Рівнеобленерго (93,24%).
Декількома днями раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль попереджав, що Росія, здійснюючи масовані ракетні удари, вивела з ладу майже 50% енергосистеми України.