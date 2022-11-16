Контролювали росіяни: в Україні заарештували акції п'яти обленерго

Печерський райсуд Києва 11 листопада заарештував акції "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго"; "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго", а також випущені цінні папери на загальну суму 9,58 млрд грн.

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Печерський районний суд Києва наклав арешт на контрольні пакети акцій п’яти підприємств критичної енергоінфраструктури. Про це повідомляє видання "Українська правда".

Судове рішення стосується:

"Херсонобленерго";

"Кіровоградобленерго";

"Житомиробленерго";

"Рівнеобленерго";

"Чернівціобленерго".

Арешт також накладено на випущені цінні папери:

пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд (ПЗНВІФ) "Міжрегіональний венчурний фонд" номінальною вартістю 500 млн грн;

ПЗНВІФ "Інфініті Преміум" — 250 млн грн;

ПЗНВІФ "Універсальний" — 1,2 млрд грн;

ПЗНВІФ "Прем'єрний" — 1,7 млрд грн;

ПЗНВІФ "Українські технології" — 1,25 млрд грн;

ПЗНВІФ "Реноме" — 400 млн грн;

ПрАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" (акції на 2,05 млрд грн та облігацій на 150 млн грн);

ПАТ Готель "Прем'єр Палац" (акцій на 1,245 млрд грн та облігацій на 42,5 млн грн);

ТОВ "Нова фінансова компанія" — облігацій на 800 млн грн.

Так, загальна вартість заарештованих цінних паперів становить 9,58 млрд грн.

"Під час досудового розслідування встановлено, що на території України починаючи з 2001 року і досі здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, організована та представлена громадянами Російської Федерації та до організаторів якої належать Олександр Бабаков, Євген Гінер та Михайло Воєводін", — сказано у постанові.

У матеріалах суду також зазначено, що організатори злочинної групи та причетні до них особи підривали суверенітет України і її обороноздатність та сприяли окупації українських територій.

Нагадаємо, раніше низка українських нардепів закликали Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора не допустити виведення з України російських активів.

Також нагадаємо, що указом Зеленського від 12 жовтня введені в дію санкції стосовно бізнесмена Сергія Курченка, міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва, самого Віктора Януковича та олігарха Олега Дерипаски.

Санкції передбачають блокування активів терміном на 10 років.