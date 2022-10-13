Не допустити незаконного виведення російських активів: нардепи звернулися до БЕБ та Офісу генпрокурора

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Народні депутати звернулися до Бюро економічної безпеки та Офісу генпрокурора із закликом не допустити виводу російських активів. Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, передають "Факти".

Раніше парламентар заявив, що ще 5 серпня Кабмін схвалив список з 903 об’єктів, які підлягають націоналізації. За словами нардепа, у переліку уряду немає багатьох дуже відомих осіб.

– Сьогодні з колегами підготували та відправили звернення до БЕБ і Офісу генпрокурора з переліком осіб, які фігурували у численних публікаціях ЗМІ та в реєстрі НАЗК. Щоб ці активи не повиводили з-під удару, поки немає санкцій, – наголосив Железняк.

Нардеп додав, що є дві вимоги до наших правоохоронців:

Не допустити незаконного виведення цих активів. Сприяти у виявленні, аналізі та обробці інформації про зазначених та інших суб’єктів з метою накладення санкцій та можливої націоналізації таких активів.

Так, у списку осіб, які можуть фінансувати та підтримувати терористичну діяльність РФ, фігурують:

Аркадій Ротенберг, Олександр Бабаков, Михайло Воєводін, Євген Гінер, Михайло Фрідман, Герман Хан, Петро Авен, Олег Дерипаска, Едуард Ставицький, Володимир Євтушенков, Роман Семіохін, Сергій Каршков, Дмитро Казорін.

Також у списку є особи, які фінансують РФ через: