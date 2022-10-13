Не допустить незаконного вывода российских активов: нардепы обратились в БЭБ и Офис генпрокурора
Народные депутаты обратились в Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора с призывом не допустить вывода российских активов. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передают "Факты".
Ранее парламентарий заявил, что еще 5 августа Кабмин одобрил список из 903 объектов, подлежащих национализации. По словам нардепа, в перечне правительства нет многих очень известных лиц.
— Сегодня с коллегами подготовили и отправили обращение в БЭБ и Офис прокурора с перечнем лиц, фигурировавших в многочисленных публикациях СМИ и в реестре НАПК. Чтобы эти активы не вывели из-под удара, пока нет санкций, — подчеркнул Железняк.
Нардеп добавил, что есть два требования к нашим правоохранителям:
- Не допустить незаконного вывода этих активов.
- Способствовать выявлению, анализу и обработке информации об указанных и других субъектах с целью наложения санкций и возможной национализации таких активов.
В частности, в списке лиц, которые могут финансировать и поддерживать террористическую деятельность РФ, фигурируют:
Аркадий Ротенберг, Александр Бабаков, Михаил Воеводин, Евгений Гинер, Михаил Фридман, Герман Хан, Петр Авен, Олег Дерипаска, Эдуард Ставицкий, Владимир Евтушенков, Роман Семиохин, Сергей Каршков, Дмитрий Казорин.
Также в списке есть лица, финансирующие РФ через:
- ООО Газпром Экспорт
- ООО Междуреченский горно-обогатительный комбинат
- ООО Морской специализированный порт Ника-Терра
- ПАО Пентопак
- ЧАО Винницабытхим
- ООО Татнефть-АЗС-Украина
- ООО Полтава-Капитал
- ООО Харьков-Капитал.