Контролировали россияне: в Украине арестовали акции пяти облэнерго

Печерский райсуд Киева 11 ноября арестовал акции "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго"; "Ровнооблэнерго", "Черновцыоблэнерго", а также выпущенные ценные бумаги на общую сумму 9,58 млрд грн.

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Печерский районный суд Киева наложил арест на контрольные пакеты акций пяти предприятий критической энергоинфраструктуры. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Судебное решение касается:

"Херсоноблэнерго";

"Кировоградоблэнерго";

"Житомыроблэнерго";

"Ровнооблэнерго";

"Черновцыоблэнерго".

Арест также наложен на выпущенные ценные бумаги:

паевой закрытый недиверсифицированный венчурный инвестиционный фонд (ПЗНВИФ) "Межрегиональный венчурный фонд" номинальной стоимостью 500 млн грн;

ПЗНВИФ "Инфинити Премиум" — 250 млн грн;

ПЗНВИФ "Универсальный" — 1,2 млрд грн;

ПЗНВИФ "Премьерный" — 1,7 млрд грн;

ПЗНВИФ "Украинские технологии" — 1,25 млрд грн;

ПЗНВИФ "Реноме" — 400 млн грн;

ЧАО "Украинская инновационно-финансовая компания" (акции на 2,05 млрд грн и облигаций на 150 млн грн);

ПАО Отель "Премьер Дворец" (акций на 1,245 млрд грн и облигаций на 42,5 млн грн);

ООО "Новая финансовая компания" — облигаций на 800 млн грн.

Таким образом, общая стоимость арестованных ценных бумаг составляет 9,58 млрд грн.

"В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Украины начиная с 2001 года, и по настоящее время осуществляет систематическую противоправную деятельность преступная организация, организованная и представленная гражданами Российской Федерации и к числу организаторов которой принадлежат Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин", – сказано в постановлении.

В материалах суда также указано, что организаторы преступной группы и причастные к ним лица подрывали суверенитет Украины и ее обороноспособность, а также способствовали оккупации украинских территорий.

Напомним, ранее ряд украинских нардепов призвали Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора не допустить вывода из Украины российских активов.

Также напомним, что указом Зеленского от 12 октября были введены в действие санкции применительно к бизнесмену Сергею Курченко, министру обороны времен Януковича Павлу Лебедеву, самому Виктору Януковичу и олигарху Олегу Дерипаске.

Санкции предусматривают блокирование активов сроком на 10 лет.