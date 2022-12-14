Печерський суд заарештував готелі російських олігархів у Києві, Одесі й інших містах, — "Схеми"

Арешт накладено на 7 готелів мережі Premier Hotels & Resorts у різних регіонах України, а також на приміщення ТВК "Метроград" і ТРЦ "Метрополіс" у столиці.

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Печерський районний суд Києва наклав арешт на Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus та інші готелі в Києві й інших містах України — об'єкти, за версією слідства, належать групі VS Energy, яку контролюють російські бізнесмени Олександр Бабаков, Євген Гінер і Михайло Воєводін. Про це з посиланням на рішення суду від 12 грудня повідомляє проєкт "Схеми".

Суд наклав арешт на капітал так званої "лужниківської" групи, зокрема, на 7 готелів мережі Premier Hotels & Resorts у Києві, Львові, Одесі й Олександрії, нежитлові приміщення торгово-виставкового комплексу "Метроград" і ТРЦ "Метрополіс" у Києві. Суддя не задовольнила прохання Офісу генерального прокурора на заборону користування цим майном.

За версією слідства, є ознаки того, що це майно було отримано в результаті злочинної діяльності. За даними ЗМІ, Державне бюро розслідувань спільно з Офісом генпрокурора продовжує розслідування за кількома звинуваченнями, зокрема, у привласненні майна та скоєнні "злочинною організацією "Лужники", представленої групою VS Energy, "навмисних дій із метою зміни кордонів території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб".

VS Group, як з'ясували слідчі, представлена депутатом Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Олександром Бабаковим, президентом російського футбольного клубу ЦСКА Євгеном Гінером, а також "злодієм у законі" Михайлом Воєводіним, також відомим як "Міша Лужнецький".

[ + – ] Олександр Бабаков

Також правоохоронці встановили, що Бабаков використав вплив на найвище керівництво України у 2001-2014 роках, лобіював інтереси злочинної групи на території країни.

[ + – ] Євген Гінер

Гінер забезпечував фінансування групи, а Воєводін організовував "силовий супровід заволодіння активами", вважають правоохоронці.

[ + – ] Михайло Воєводін

Слідство дійшло висновку, що в період з 2017 по 2022 рік обленерго, підконтрольні VS Energy, за допомогою фіктивних операцій перерахували понад 1,65 млрд гривень підприємствам групи, після чого частину цих коштів було легалізовано шляхом придбання рухомого та нерухомого майна.

Члени "лужниківської групи" включені до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони і раніше контролювали мережу готелів, банк, промислові підприємства та ряд інших об'єктів. У листопаді суд заарештував п'ять обленерго, що належали підозрюваним.

Нагадаємо, минулого місяця оперативники Служби безпеки України прийшли з обшуками до енергокомпанії VS Energy, яку пов'язують із російськими олігархами.