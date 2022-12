"Может полыхнуть весь мир": Небензя заявил, что Запад приблизил Европу к "грани конфронтации"

Постпред РФ в Совете безопасности ООН назвал санкции США и ЕС "инструментом принуждения неугодных и несогласных" и "визитной карточкой западных стран". Тем временем в США добиваются исключения РФ из постоянных членов Совбеза.

Постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что западные страны приблизили Европу к "грани конфронтации", из-за чего "может полыхнуть весь мир". Об этом постпред РФ сказал в ходе своего выступления на заседании СБ ООН "Новые ориентиры для реформенной многополярности".

"Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка. Развилка ясна: либо это порядок с одним гегемоном, который устанавливает выгодные только ему правила, либо это будет демократичный, многополярный, справедливый, ооноцентричный мир — без шантажа, доминирования, запугивания неугодных и неоколониализма", — высказался Небензя.

По его словам, Запад якобы пытается возродить однополярную модель мира под лозунгом "порядка, основанного на правилах". При этом США и ЕС "насаждают" свои разделительные линии, распространяя сферу влияния на все новые регионы, говорит российский постпред.

"Возведя в абсолют право НАТО на расширение в ущерб принципу неделимости безопасности, западные страны приблизили европейский континент к грани конфронтации, от которой может полыхнуть весь мир", — прокомментировал дипломат.

Небензя также подчеркнул, что Запад использует односторонние санкции как "инструмент принуждения неугодных и несогласных". При этом такие меры давления, по словам постпреда РФ, уже стали "визитной карточкой" западного мира.

"Концептуально "порядок, основанный на правилах" рисует искаженную картину мира, сводящую сложные международные процессы к примитивной формуле противостояния демократий и авторитарных режимов", — добавил российский дипломат.

Исключение России из Совбеза ООН

Американские конгрессмены Стивен Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США проект резолюции с призывом к президенту Джо Байдену добиться исключения РФ из числа постоянных членов Совбеза ООН. Об этом пишет Foreign Policy.

Они заявили, что военная агрессия России и полномасштабное вторжение в Украине нарушили цели и принципы ООН. В тексте резолюции подчеркивается, что РФ совершила "вопиющие нарушения" устава организации, что заставляет сомневаться в ее праве занимать место в Совбезе.

В то же время, такая резолюция не имеет обязательной силы и является исключительно рекомендацией для Белого дома.

Как напоминает издание, устав ООН не содержит положений об исключении постоянного члена Совбеза.

Напомним, в Украине создали петицию под названием "Kick Russia out of the UN", в которой указано, что, согласно нынешнему статусу в ООН, Россия не является ни членом Совета Безопасности, ни ООН вообще, так как не прошла процедуру вступления в ООН, согласно статье 4 Устава ООН. Авторы инициативы требуют от ООН предоставить документы, на основании которых РФ считается членом Совбеза.