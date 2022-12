"Може спалахнути весь світ": Небензя заявив, що Захід наблизив Європу до "грані конфронтації"

Постпред РФ у Раді Безпеки ООН назвав санкції США та ЄС "інструментом примусу неугодних та незгодних" та "візитною карткою західних країн". Тим часом у США домагаються виключення РФ із постійних членів Радбезу.

Постійний представник Росії в Раді Безпеки ООН Василь Небензя заявив, що західні країни наблизили Європу до "грані конфронтації", через що "може спалахнути весь світ". Про це постпред РФ сказав під час свого виступу на засіданні РБ ООН "Нові орієнтири для реформної багатополярності".

"Сьогодні вирішується питання про майбутнє світопорядку. Розвилка зрозуміла: або це порядок з одним гегемоном, який встановлює вигідні лише йому правила, або це буде демократичний, багатополярний, справедливий, ооноцентричний світ — без шантажу, домінування, залякування неугодних та неоколоніалізму", — висловився Небензя.

За його словами, Захід нібито намагається відродити однополярну модель світу під гаслом "порядку, що ґрунтується на правилах". Водночас США та ЄС "насаджують" свої розділові лінії, поширюючи сферу впливу на нові регіони, говорить російський постпред.

"Звівши в абсолют право НАТО на розширення на шкоду принципу неподільності безпеки, західні країни наблизили європейський континент до межі конфронтації, від якої може спалахнути весь світ", — прокоментував дипломат.

Небензя також наголосив, що Захід використовує односторонні санкції як "інструмент примусу неугодних та незгодних". Водночас такі запобіжні заходи, за словами постпреда РФ, вже стали "візитною карткою" західного світу.

"Концептуально "порядок, заснований на правилах" малює спотворену картину світу, яка зводить складні міжнародні процеси до примітивної формули протистояння демократій та авторитарних режимів", — додав російський дипломат.

Виключення Росії з Ради Безпеки ООН

Американські конгресмени Стівен Коен і Джо Вілсон внесли на розгляд Палати представників Конгресу США проєкт резолюції із закликом до президента Джо Байдена домогтися виключення РФ із постійних членів Ради Безпеки ООН. Про це пише Foreign Policy.

Вони заявили, що військова агресія Росії та повномасштабне вторгнення в Україні порушили цілі та принципи ООН. У тексті резолюції наголошується, що РФ вчинила "кричущі порушення" статуту організації, що змушує сумніватися в її праві займати місце в Раді Безпеки.

Водночас, така резолюція не має обов'язкової сили та є лише рекомендацією для Білого дому.

Як нагадує видання, статут ООН не містить положень про виключення постійного члена Ради Безпеки.

Нагадаємо, в Україні створили петицію під назвою "Kick Russia out of the UN", в якій зазначено, що, згідно з нинішнім статусом в ООН, Росія не є ні членом Ради Безпеки, ні ООН взагалі, оскільки не пройшла процедуру вступу в ООН. згідно зі статтею 4 Статуту ООН. Автори ініціативи вимагають від ООН надати документи, на підставі яких РФ вважається членом Ради Безпеки.