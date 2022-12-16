"Ми б негайно приступили": у Байдена розповіли, чи виключатимуть РФ із Ради Безпеки ООН

В адміністрації Байдена заявили, що хочуть притягнути Росію до відповідальності за допомогою санкцій, а також ізолювавши її у міжнародних організаціях.

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Спікер Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що наразі Сполучені Штати не бачать можливості для виключення Росії із Ради безпеки ООН та зміни правил функціонування Організації об'єднаних націй. Про це вона заявила під час брифінгу.

За її словами, Вашингтон зараз зосереджений на тому, щоб ізолювати Російську Федерацію та у міжнародних організаціях. Крім того, адміністрація президента США Джо Байдена хоче притягнути РФ до відповідальності за допомогою санкцій.

"Якби існував спосіб виключити Росію з Ради безпеки ООН, ми негайно приступили б до цього", — заявила Жан-П'єр.

[ + – ] Брифінг Карін Жан-П'єр (дивитися з 1 години 25 хвилин)

Раніше в Конгресі США попросили президента Байдена домогтися виключення Росії з Ради безпеки ООН. Так, вимогу висунули конгресмен-демократ від штату Теннессі Стів Коен та республіканець Джон Вілсон із Південної Кароліни.

"Переживання Росії РБ ООН порушує цілі та принципи цієї організації. Кремль розв'язав незаконну, навмисну та жорстоку війну проти України, її війська вчинили жахливі звірства проти беззбройних цивільних — грабежі, тортури, зґвалтування, страти, руйнування цілих міст та інше", — йдеться в текст документа, який було винесено на розгляд Палати представників Конгресу США.

Радбез ООН

Орган Організації об'єднаних націй, на який покладено головну відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. Постійними членами є США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція. Постійні члени Радбезу ООН мають право вето. З його допомогою вони можуть відкидати будь-який проєкт змістовної резолюції Ради Безпеки ООН незалежно від рівня підтримки.

Раніше Фокус писав, що Reuters повідомив, що ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ. За даними джерел журналістів, нові обмеження буде доопрацьовано до полудня 16 грудня. Для формалізації потрібна так звана письмова процедура.

Ще нагадаємо, що ЗМІ з'ясували, що США хочуть розширити військову допомогу для України через можливий наступ РФ на Київ. Журналісти пишуть, що у США планують передати Україні невеликі авіабомби, які можуть вражати цілі на відстані 160 кілометрів.