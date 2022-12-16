США хочуть розширити військову допомогу для України через можливий наступ РФ на Київ, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що у США планують передати Україні невеликі авіабомби, які можуть вражати цілі на відстані 160 кілометрів.

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Сполучені Штати розглядають можливість розширення своєї підтримки України, оскільки Київ побоюється, що Росія може зробити нову спробу атакувати Київ. Про це пише видання Politico

Як пише видання, на додаток до остаточного доопрацювання планів щодо відправлення системи протиракетної оборони Patriot, адміністрація президента США Джо Байдена також розглядає можливість відправлення інших озброєнь, таких як комплекти покращення боєприпасів, бомби малого діаметра наземного базування, які значно розширять можливості ЗСУ.

Пентагон також оголосив, що розширює підготовку українських військових на базі США у Німеччині. Американські військові зараз навчають кілька сотень українців на місяць. Новий план передбачає розширення процесу навчання до батальйону з приблизно 500 солдатів на місяць, а навчання включатиме координування маневрів піхоти з артилерійською підтримкою.

Журналісти пишуть, що одним із планів, що розглядаються в США, є передача Україні ЗРК Patriot, а саме варіанту Patriot Advanced Capability-3, призначеного для перехоплення балістичних ракет. Інший варіант — укласти контракт із компанією Raytheon Technologies на створення нових систем із нуля, але на це можуть піти роки.

У матеріалі сказано, що однією з проблем, яку вирішують офіційні особи, є навчання українських солдатів роботі зі складною системою. Для експлуатації та обслуговування однієї батареї Patriot може знадобитися до 90 військовослужбовців, а відповідна підготовка займає місяці.

Крім того, як повідомляється, у США розглядають можливість передачі Україні невеликих ракет наземного базування, якими можна стріляти на відстань приблизно 160 кілометрів. Йдеться про високоточні авіабомби GBU-39 з ракетним двигуном M26.

Також журналісти пишуть, що американські дипломати у Європі останні два тижні обговорюють передачу таких боєприпасів Україні. Також обговорюються наслідки для Штатів, а також для Великобританії та Німеччини.

Раніше Фокус писав, що міністр оборони Резніков заявив, що Росія розпочне наступ у лютому. За словами глави Міноборони, половину російських мобілізованих уже направили до України. Решта проходить підготовку в тренувальних таборах, на що піде близько трьох місяців.

Ще нагадаємо, що у Пентагоні відреагували на погрози РФ щодо Patriot для України. За словами представника Міноборони США, Росія жорстоко напала на Україну і зараз навмисно знищує громадянську інфраструктуру. Зброя, яку Вашингтон хоче поставити Києву, спрямована на захист українців.