США хотят расширить военную помощь для Украины из-за возможного наступления РФ на Киев, — СМИ

Журналисты пишут, что в США планируют передать Украине небольшие авиабомбы, которые могут поражать цели на расстоянии в 160 километров.

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Соединенные Штаты рассматривают возможность расширения своей поддержки Украины, поскольку Киев опасается, что Россия может предпринять новую попытку атаковать Киев. Об этом пишет издание Politico

Как пишет издание, в дополнение к окончательной доработке планов по отправке системы противоракетной обороны Patriot, администрация президента США Джо Байдена также рассматривает возможность отправки других вооружений, таких как комплекты улучшения боеприпасов, бомбы малого диаметра наземного базирования, которые значительно расширят возможности ВСУ.

Пентагон также объявил, что расширяет подготовку украинских военных на базе США в Германии. Американские военные в настоящее время обучают несколько сотен украинцев в месяц. Новый план предусматривает расширение процесса обучения до батальона из примерно 500 солдат в месяц, а обучение будет включать в себя координирование маневров пехоты с артиллерийской поддержкой.

Журналисты пишут, что одним из рассматриваемых в США планов является передача Украине ЗРК Patriot, а именно варианта Patriot Advanced Capability-3, предназначенного для перехвата баллистических ракет. Другой вариант — заключить контракт с компанией Raytheon Technologies на создание новых систем с нуля, но на это могут уйти годы.

В материале сказано, что одна из проблем, которую решают официальные лица, — это обучение украинских солдат работе со сложной системой. Для эксплуатации и обслуживания одной батареи Patriot может потребоваться до 90 военнослужащих, а соответствующая подготовка занимает месяцы.

Кроме того, как сообщается, в США рассматривают возможность передаче Украине небольших ракет наземного базирования, которыми можно стрелять на расстояние примерно в 160 километров. Речь идет о высокоточных авиабомбах GBU-39 с ракетным двигателем M26.

Также журналисты пишут, что американские дипломаты в Европе последние две недели обсуждают передачу таких боеприпасов Украине. Также обсуждаются последствия для Штатов, а также для Великобритании и Германии.

Ранее Фокус писал, что министр обороны Резников заявил, что Россия начнет наступление в феврале. По словам главы Минобороны, половину российских мобилизованных уже направили в Украину. Оставшаяся часть проходит подготовку в тренировочных лагерях, на что уйдет около трех месяцев.

Еще напомним, что в Пентагоне отреагировали на угрозы РФ относительно Patriot для Украины. По словам представителя Минобороны США, Россия жестоко напала на Украину и сейчас намеренно уничтожает гражданскую инфраструктуру. Оружие, которые Вашингтон хочет поставить Киеву направлено на защиту украинцев.