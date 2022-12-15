История повторяется: Россия начнет наступление в феврале, — Резников

По словам главы Минобороны, половину российских мобилизованных уже направили в Украину. Оставшаяся часть проходит подготовку в тренировочных лагерях, на что уйдет около трех месяцев.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что глава Кремля Владимир Путин готовит новое масштабное наступление в новом году, несмотря на серию унизительных поражений на поле боя. Об этом сообщает The Guardian.

Несмотря на то, что Украина успешно противостоит ракетным обстрелам ВС РФ, которым подвергается важная энергоинфраструктура, есть доказательства готовящегося нового масштабного наступления, считает министр.

Резников допускает, что новое наступление может начаться в феврале, но другие представители Украины считают, что это может произойти еще раньше, в январе.

Мобилизация в РФ

Глава Минобороны упомянул о "частичной мобилизации" в РФ. По его словам, из 300 000 мобилизованных половина была направлена для поддержки российских сил на оккупированных территориях Украины, тогда как другая половина проходит более тщательную подготовку для участия в будущем наступлении.

"Остальная часть мобилизованных, а это примерно 150 тысяч, начала свою подготовку в разных тренировочных лагерях", — отметил Резников.

"[Мобилизованным] нужно минимум три месяца подготовки, а это означает, что следующая волна наступления намечена, скорее всего, на февраль, как и в прошлом году. В этом их план", — сказал Резников.

Резников считает, что мобилизационная кампания в РФ выйдет за рамки "частичной". По его словам, тактика российских войск сводится к "мясорубке": в бой бросают как можно больше личного состава в надежде за счет количественного превосходства сокрушить меньшие по численности украинские силы.

"Кремль пытается найти новые решения, чтобы добиться победы", — сказал Резников.

Схожие соображения высказал и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, российская мобилизация работает и подготовка мобилизованных продолжается.

Новое масштабное наступление ВС РФ может начаться в феврале-марте, в лучшем случае, в худшем — в конце января, считает главком.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также предупреждает о том, что угроза не миновала.

По ее словам, не стоит расслабляться, потому что конечная цель Российской Федерации — захват всей Украины.

"Большая советская армия против маленькой"

Резников заявил, что Украина использует гибридную тактику: украинских военнослужащих готовят в ряде западных стран, а союзники поставляют оружие, которое должно позволить противостоять новым атакам.

Резников объяснил, что если бы ВСУ тоже использовали тактику "мясорубки", Украина бы непременно проиграла.

"Было ошибкой считать, что мы маленькая советская армия, которая будет противостоять большой советской. Конечно, большая советская армия победила бы маленькую советскую армию, но дело в том, что мы не советская армия", — сказал он.

Слова Резников перекликаются с заявлениями других официальных лиц Украины, в том числе и президента Владимира Зеленского. Все это похоже на целенаправленные усилия предупредить западных союзников о том, что не стоит самоуспокоиться.

Напомним, что оккупанты восполняют потери за счет трудовых мигрантов — преимущественно из Узбекистана и Таджикистана.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль столкнулся с критическим недостатком боеприпасов для артиллерии. Такое заявление сделало британское командование.