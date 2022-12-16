"Не диктуватиме": у Пентагоні відреагували на погрози РФ щодо Patriot для України

За словами представника Міноборони США, Росія жорстоко напала на Україну і зараз навмисно знищує громадянську інфраструктуру. Зброя, яку Вашингтон хоче поставити Києву, спрямована на захист українців.

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Прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що США не дозволять Росії диктувати, що робити щодо військової допомоги Україні. Про це пише CNN.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена надсилає Україні ту військову допомогу, яку вважає необхідною для захисту. І жодні коментарі посольства РФ у США на це не вплинуть.

За словами Райдера, він знаходить коментарі РФ щодо передачі Україні ЗРК Patriot, "іронічними та дуже показовими".

Він зазначив, що Росія жорстоко напала на Україну і зараз навмисне знищує громадянську інфраструктуру, вбиває мирних жителів. Ті системи, які Вашингтон хоче передати Києву, націлені на захист та порятунок життя українців.

Райдер повторив, що Росія може деескалувати конфлікт у будь-який момент, якщо захоче.

"Важливо пам'ятати, що Росія тут є агресором. А коли справа доходить до ескалації... сьогодні вони могли б деескалувати ситуацію, вивівши свої сили та зберігши незліченну кількість невинних життів, але очевидно, що вони вирішили подвоїти зусилля", — додав він.

Нагадаємо, що у посольстві РФ відреагували на плани США поставити Україні Patriot. Там заявили, що таке рішення начебто є черговою провокацією.

"Передача США Києву комплексів Patriot стала б черговим провокаційним кроком, який може призвести до непередбачуваних наслідків, заявили у посольстві РФ", — повідомляє російське ЗМІ ТАРС.

Раніше Фокус писав, що у Пентагоні підтвердили плани відправити в Україну системи Patrio t. За словами журналістів "Голосу Америки", офіційне оголошення постачання Patriot в Україну можна чекати вже цього тижня.