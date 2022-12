Байдена просят добиться исключения России из Совбеза ООН: в Конгресс внесли резолюцию

По словам конгрессменов, РФ грубо нарушила Устав ООН, развязав жестокую войну в Украине и угрожая ядерным оружием. Западные эксперты говорят, что для этого решения нужно большинство в Генассамблее.

Related video

Конгрессмен-демократ от штата Теннеси Стив Коэн и республиканец Джон Уилсон из Южной Каролины призвали президента США Джо Байдена добиться исключения России из Совета Безопасности (СБ) ООН за ее военные преступления в Украине. Об этом сказано в резолюции, которую они внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.

"Пребывание России СБ ООН нарушает цели и принципы этой организации. Кремль развязал незаконную, преднамеренную и жестокую войну против Украины, ее войска совершили чудовищные зверства против безоружных гражданских — грабежи, пытки, изнасилования, казни, разрушение целых городов и другое", — говорится в тексте документа.

В совместном заявлении конгрессменов подчеркиваются неоднократные угрозы военного руководства РФ применить в Украине ядерное оружие. Действия оккупантов могли способствовать уничтожению атомных электростанций, это подвергло бы риску миллионы людей в Украине и других странах, отметили они.

"Российская Федерация провела незаконные так называемые референдумы в Украине и законодательно присоединила регионы, несмотря на то, что подавляющее большинство стран однозначно признает эти территории украинскими", — сказано в проекте резолюции об исключении РФ из СБ ООН.

Россия нарушила Будапештский меморандум

Авторы ссылаются на нарушение Россией условий Будапештского меморандума, по которому она обязалась гарантировать безопасность Украины.

"Грубые нарушения Российской Федерацией обязательств по Будапештскому меморандуму представляют опасный пример, наносящий ущерб будущим усилиям по содействию контролю над ядерными вооружениями и их нераспространению", — указали политики.

[ + – ] Российские власти, по словам конгрессменов, говорят о желании уничтожить Украину Фото: Getty Images

Российские власти, по словам конгрессменов, заявили о намерении уничтожить Украину и использовали риторику с призывами к дальнейшей аннексии и насилию.

Россия последовательно и специально попирает принципы ООН, ведь международная агрессия — это одно из фундаментальных нарушений Устава ООН, подчеркивается в документе.

"Агрессия РФ против Украины стала причиной тяжелого гуманитарного кризиса масштабов, которые Европа не видела десятилетиями", — заявили инициаторы.

Отдельное внимание в резолюции посвящено нарушению Москвы обязательств в рамках "зернового соглашения" по транспортировке продовольствия из украинских портов. Москва постоянно угрожает препятствовать этому коридору и безопасности поставок, заявили авторы.

Бесконечные вето представителей РФ в Совбезе ООН

Россия многократно злоупотребляла правом вето в СБ ООН с целью препятствия принятию необходимых мер относительно агрессии против Украины. Также россияне пытались мешать представителям Украины выступить в Совбезе, отметили конгрессмены.

[ + – ] Россия используют СБ ООН как площадку для выдвижения ложных обвинений

"Они используют СБ ООН как площадку для выдвижения ложных обвинений. Это касается обвинений Украины в совершении геноцида против россиян, подготовка ядерной атаки и что президент Украины — якобы "нацист", — заявили они.

Российские представители, как указали авторы, создали миф о создании в Украине биологического оружия с участием птиц, летучих мышей и комаров, не предоставив никаких доказательств.

Сами россияне игнорируют заявления Управления ООН по вопросам разоружения и отказываются сотрудничать.

Президент Соединенных Штатов, по мнению законодателей, должен поручить Государственному департаменту и другим федеральным агентствам предпринять все необходимые шаги с союзниками, партнерами и другими странами для прекращения прав и привилегий, которыми РФ пользуется в СБ ООН.

США нужно использовать все дипломатические и другие ресурсы, чтобы добиться исключения России из Совбеза, заключили авторы.

Реально ли исключить Россию из Совбеза ООН?

Украина ранее выступала за исключение России из Совбеза, но опрошенные журналом Foreign Policy эксперты скептически относятся к реализации этих усилий. Устав ООН не содержит положений об исключении постоянного члена Совета Безопасности.

"Страны могут быть полностью исключены из ООН, но для этого потребуется большинство в 2/3 голосов на Генеральной Ассамблее, включая единогласное согласие самого совета. России придется согласиться на это, а этого просто не произойдет", — сказал директор ООН в Human Rights Watch Луи Шарбонно.

По его оценке, Китай также вряд ли согласится на такой прецедент.

Фокус ранее подробно анализировал трудности вопроса исключения России из Совета безопасности ООН. Постоянный член организации должен воздерживаться от угроз применения силы, но порядок наказания за эти действия не прописан.

На сайте Change.org появилась петиция под названием "Kick Russia out of the UN". Ее авторы подчеркивают, что Россия не прошла процедуру вступления в ООН, согласно статье 4 Устава организации. По состоянию на 15 декабря ее подписали более 209 тысяч человек.