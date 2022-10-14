Выкинуть Россию из ООН. Возможно ли это и какой даст результат

Новое решение ООН по Украине, осуждающее псевдореферендумы, и очередное вето России заставили мировых лидеров говорить не только о глобальной реформе организации, но и о том, как она будет жить без РФ.

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"Успешная наступательная операция"

На днях Генеральная ассамблея ООН осудила аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, назвав псевдореферендумы действиями, лишенными всякой юридической силы.

За соответствующую резолюцию проголосовали 143 из 193 государств – членов ООН. А это почти все страны Европы, большинство стран Латинской Америки, Африки, Азии. Против – всего пять: Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа.

Вопрос рассматривался на специальной сессии Генассамблеи, поскольку накануне Совет Безопасности ООН подобную резолюцию отверг – традиционно вето наложила Россия (у нее есть такое право наряду с другими постоянными членами – Китаем, США, Францией, Великобританией). Она же хотела провести тайное голосование и на ассамблее.

Большинство западных политиков поддержали решение Генеральной Ассамблеи ООН. Например, в МИД Германии заметили: "Вот как выглядит пребывание на неправильной стороне истории. Мир вместе с Украиной!".

В Украине также удовлетворены результатом. Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига назвал голосование "судным днем" для России на международной арене. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал: "Это была успешная наступательная операция на дипломатическом фронте по освобождению мира от русского разрушительного воздействия".

"Карта голосования показательна. Резолюцию поддержали 143 из 193 членов Генассамблеи ООН. Это даже больше, чем при осуждении вторжения РФ в Украину в марте. Есть прогресс", – говорит политолог Владимир Фесенко. Он называет прорывом, например, то, что Эритрея, которая ранее голосовала против резолюции с осуждением российского вторжения в Украину, в этот раз воздержалась.

Кулеба уточняет: "Несколько стран Африки, которые прежде воздержались во время голосований или не участвовали, теперь проголосовали "за". С их лидерами ранее говорил президент Владимир Зеленский".

Ангола, Бангладеш, Ирак, Мадагаскар, Сенегал во время голосования в марте документа об агрессии сохраняли нейтральность, теперь же поддержали проукраинскую резолюцию.

Нейтральными до сих пор остаются Китай, ЮАР, Пакистан, а также ряд постсоветских стран – Армения, Узбекистан. Азербайджан и Индия не голосовали.

"Это косвенно свидетельствует о желании придерживаться относительного нейтралитета в этом вопросе. Общая и доминирующая позиция международного сообщества очевидна — это осуждение захватнических действий России и требование вывести ее войска с территории Украины", – уточняет Фесенко.

Но главный вопрос состоит в том, что Россия в нынешних условиях не будет прислушиваться к этой резолюции.

Сложность процедур: невидимая защита России

После этого заседания в мире вновь заговорили о том, что России не место и в Совбезе ООН. С одной стороны, это единственный орган ООН, чьи решения обязательны для выполнения всеми членами. С другой – страна, которая является нарушительницей международного права и устава ООН, не позволяет вынести решение, которое противоречит ее интересам, все время используя право вето.

"РФ превратилась в раковую опухоль в теле Совета Безопасности, и ее нужно удалить, прежде чем вся система ООН получит метастазы", – заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Дискуссия об эффективности принятия решений Совбезом ООН ведется с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и взяла под контроль части Донецкой и Луганской областей. После этого Россия не разрешила ввести миротворческий контингент ООН на Донбасс, а 25 февраля 2022 ветировала резолюцию Совета Безопасности о прекращении вторжения в Украину.

[ + – ] Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя выступает на экстренном заседании Генеральной Ассамблеи по вопросу российской аннексии регионов Украины Фото: Getty Images

Но исключить Россию из процесса – зача не из легких.

Да, известен случай, когда Генеральная ассамблея проголосовала за то, чтобы изгнать Россию из Совета прав человека ООН (ранее так произошло с Ливией). Но это было возможно, потому что этот орган не фигурирует в Уставе ООН. Совбез – другое дело.

Согласно уставу ООН, постоянный член Совбеза вообще должен воздерживаться от угроз применения силы. Но если это происходит, то порядок наказания за такие действия не прописан. Другими словами, непонятно, является ли нарушение устава основанием для исключения. Чтобы внести ясность, необходимо переписывать устав. Но даже если удастся это сделать – Генеральная ассамблея ООН проголосует двумя третями голосов, то далее изменения попадут в Совбез, где Россия традиционно наложит вето.

Варианты изгнания России: отстранить, обвинить, реформировать

Тем не менее, украинские дипломаты и эксперты предлагают другие пути, которые могут помочь ограничить доступ РФ к механизмам принятия решений как в Совбезе ООН, так и вообще в организации.

"Существует два основных варианта, – говорит Фокусу постоянный представитель Украины при ООН в 1997-2001 и 2015-2019 годах Владимир Ельченко. – Первый – усомниться, законно ли это государство занимает место. Второй – назвать Россию страной-агрессором. Думаю, что в результате сработает нечто среднее".

Дипломат поясняет: Россия не является правомерным членом не только Совбеза, но и ООН. Она занимает место страны, которой не существует – СССР, как правопреемница.

Действительно, в Уставе ООН до сих пор среди постоянных членов Совбеза указана не Россия, а СССР. Россия там появилась после обращения президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Бориса Ельцина. В 1991-м РФ должна была пройти формальную процедуру перевступления в ООН, как Чехия и Словакия, страны бывшей Югославии, но этого не произошло. И ни одно из государств-членов не попыталось уточнить этот момент.

Чтобы изменить ситуацию, можно обратиться в Международный суд ООН с простым вопросом: законно ли Россия занимает место СССР? Ельченко предполагает, что решение может быть в пользу Украины. Однако нюанс в том, что у этого суда нет специального исполнительного органа – страны просто обязуются выполнять его решение. Но от России этого ожидать не стоит – РФ не признает юрисдикцию Международного суда ООН. И заставить ее выполнять его никак нельзя. Тогда контроль за исполнением решений Суда возлагают на Совет Безопасности ООН. А там у России, как известно, есть право вето.

[ + – ] Президент Украины Владимир Зеленский обращается к членам политических делегаций Парламентской ассамблеи Совета Европы Фото: Getty Images

Если этот вариант не пройдет, есть другой.

"В Уставе ООН есть положение, где четко расписано, какие признаки должно иметь государство для того, чтобы быть членом ООН. Я имею в виду, что после печально известных указов Путина о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, не говоря уже о Крыме, правосубъектность РФ как государства изменилась, – продолжает Ельченко. – Это уже другое государство. То есть, можно сомневаться, существует ли государство РФ в том виде, которым оно было до того? Это чисто юридический подход для того, чтобы заручиться поддержкой тех стран, которые занимают нейтральную или нейтрально-позитивную позицию по отношению к России. Можно просто задать вопрос о непризнании полномочий России, независимо от того, присоединила ли она к себе наши территории, или нет".

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Еще один путь – временно приостановить членство России в ООН. Генассамблея могла бы не допускать российскую делегацию на заседание. Основание для такого шага: агрессия против Украины как нарушение Устава ООН. Подобная история случилась в 1962-м, когда Генассамблея отстранила от участия ЮАР из-за существования режима апартеида. Спустя двадцать лет в стране прошли демократические выборы, президентом был избран Нельсон Мандела, и проблема исчезла.

"Тогда Генассамблея ООН рекомендовала Совбезу рассмотреть ряд вопросов в отношении ЮАР – эмбарго, морская блокада, запрещение полетов, разрыв дипломатических отношений, исключение из организации. Это решение было не обязательным для выполнения, но стало одной из причин того, что режим апартеида был демонтирован – страна превратилась в совсем другое государство. Этот пример может быть использован Украиной. 143 голоса "за" последнюю резолюцию – это значительно больше, чем две трети голосов членов ООН. Так что если вынести вопрос о законности или незаконности пребывания России среди членов ООН, правильно сформулировать вопрос, то такая резолюция получит достаточное количество голосов, чтобы рекомендовать Совету Безопасности одобрить такое решение", – говорит посол.

Он рассказывает, что в настоящий момент ряд международных юристов, дипломатов, представителей гражданского общества создали специальную инициативную группу, которая нарабатывает варианты исключения России из ООН. Эта группа активно работает в Соединенных Штатах, ей принадлежит инициатива по созданию соответствующей петиции. Она набрала уже более полумиллиона голосов по всему миру.

"Недавно я узнал, что члены инициативной группы встретились с конгрессменами – попросили вынести вопрос исключения РФ из ООН на рассмотрение Конгресса. Реакция положительная. Думаю, они проголосуют в нашу пользу, мы получим поддержку и тогда уже американцы поставят этот вопрос перед ООН", – предполагает дипломат.

Кроме того, можно объявить о необходимости реформирования Совета безопасности ООН. Например, делегация США предлагала разработать новую схему наложения вето – страна, которая хочет заблокировать решение, должна публично объяснить, почему. Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал ограничить право вето на вопросы массовых преступлений. Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил за расширение Совета Безопасности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на отмене права вето. Пока ни одно из предложений не перешло на этап серьезного обсуждения.

Принуждение к миру: РФ и ее ответственность

Однако ограничить участие России в ООН не означает принудить ее выполнять те или иные решения. И в этом самая большая проблема.

С одной стороны, Россия не боится исключения из ООН и всячески демонстрирует это, прибегая к абсурдным инициативам. Эксперты говорят, для РФ Совбез – выгодная пропагандистская площадка, которой она пытается активно пользоваться. Например, в апреле на заседании Россия хотела обсудить "провокацию украинских радикалов в Буче", а в августе собирала заседание из-за ситуации на Запорожской АЭС – якобы из-за "украинских обстрелов". С другой стороны – Кремль все еще пытается придерживаться имиджа глобального мирового игрока, поэтому постарается не допустить исключения.

Ельченко говорит, что есть несколько способов заставить Россию выполнять решение ООН.

Во-первых, согласно уставу организации, можно ввести миротворческие силы ООН.

"Существует так называемая резолюция Генассамблеи "Объединенные ради мира" (United for Peace). Ее использовали в случае с Кореей в 1953 году, когда, вопреки позиции Советского Союза, в Корею были введены международные войска, что остановило войну. Правда, Корея после этого была разделена, но тем не менее прецеденты есть", – поясняет бывший постоянный представитель Украины при ООН.

Во-вторых, прибегнуть к тотальной изоляция России и санкциям ООН, обязательным для выполнения.

"Это уже не будут только санкции Европейского Союза или Соединенных Штатов. Это будут международные санкции. Да, процесс долгий, но возможный. Скажу так, когда два месяца тому назад мы говорили о подобных шагах, в ответ нам улыбались, говорили, что это нереально, ведь Россия — ядерное государство. Когда мы об этом говорим сейчас, это уже рассматривается как вариант", – продолжает Ельченко.

При этом дипломат считает, что Украине нужны куда более быстрые решения.

"Наш главный переговорщик – Вооруженные силы Украины. К сожалению, все так или иначе решается военным путем. Дипломатия не сработала. ООН не сработала, потому что там была РФ", – подытоживает он. Ельченко уверен: Украина не может полагаться на ООН как на панацею, от которой зависит завершение этой войны, а мир не может позволять России действовать так дальше, ведь Россия в таком виде — это угроза миру на десятилетия вперед.

"Поэтому нам нужна военная победа, а после этого – будем решать другие вопросы с привлечением международных механизмов: санкции, тотальное эмбарго, тотальная изоляция РФ до тех пор, пока там не сменится правительство или Россия не распадется. Нашей целью должно стать изменение государственного устройства РФ, чтобы эта страна не смогла больше никогда никому угрожать", – говорит дипломат.

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