Ядерный союз соседей: РФ поддерживает Китай в наращивании стратегического вооружения

Глава Стратегического командования США генерал Энтони Коттон представил Сенату доклад, в котором детально разобрал ключевые ядерные угрозы, исходящие от России, Китая, Северной Кореи и Ирана. В частности, было отмечено, что Пекин активно сотрудничает с Москвой, наращивая собственный ядерный потенциал.

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В документе подчеркивается тесное сотрудничество четырех стран ядерного клуба, что, по мнению Пентагона, формирует серьезные вызовы для глобальной безопасности.

Китайский ядерный потенциал

Согласно докладу, Пекин инвестирует значительные средства в развитие инфраструктуры ядерного арсенала, включая расширение производства плутония на реакторах-множителях при поддержке России. На сегодняшний день Китай уже располагает 600 развернутыми ядерными боеголовками, а к 2030 году это число может достичь 1000 единиц.

Дополнительно отмечается строительство 320 шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на западе Китая.

Также подчеркивается значимость остальных элементов китайской ядерной триады. Речь идет о шести стратегических атомных подводных лодок Type 094, обеспечивающих надежное ядерное сдерживание, а также разработке стратегического стелс-бомбардировщика H-20 с дальностью полета до 8000 км, что теоретически позволяет угрожать территории США, особенно с учетом дозаправки в воздухе.

Российская ядерная стратегия

По оценкам Пентагона, Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом: 1550 развернутых стратегических боеголовок и около 2000 тактических зарядов. В составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) развернуты 310 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), несущих порядка 1200 ядерных боеголовок.

Ключевыми морскими компонентами ядерной триады России являются подводные ракетоносцы проекта 955 "Борей", заменяющие старые субмарины проекта 667БДРМ "Дельфин". Из запланированных 14 единиц на воду спущены уже 8 субмарин.

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Дополнительно в составе ВМФ России находятся многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень", которых планируется построить 12 субмарин (в эксплуатации уже 6). В отчете также упоминаются подводный беспилотник "Посейдон" с зарядом мощностью 2 Мт и разрабатываемая крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник".

В сфере развития стратегической авиации Россия к концу 2020-х годов может завершить разработку стратегического бомбардировщика ПАК-ДА. Однако особую обеспокоенность у Пентагона вызывает возможное размещение Россией ядерного оружия в космосе.

Северная Корея и Иран

Северная Корея продолжает наращивать ядерные мощности, активизируя производство оружейного плутония и высокообогащенного урана. Пхеньян успешно тестирует новые твердотопливные ракеты большой дальности, сокращая их предстартовое время подготовки.

Кроме того, в КНДР ведется строительство стратегической подводной лодки, также было заявлено о разработке тактического ядерного оружия.

Иран, в свою очередь, увеличивает запасы высокообогащенного урана и развертывает новые центрифуги, сокращая время, необходимое для создания ядерного заряда, с 10–15 дней до менее 7. В докладе отмечается и прогресс в разработке баллистических ракет средней дальности, таких как носитель Simorgh, способный доставлять боеголовки массой до 1000 кг на расстояние 3900 км.

"Короче говоря, наши конкуренты улучшают свои позиции против США и их союзников во многих сферах темпами, которые значительно превышают темпы, которые мы наблюдали всего несколько лет назад", — подчеркнул Коттон.

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