Ядерний союз сусідів: РФ підтримує Китай у нарощуванні стратегічного озброєння

Глава Стратегічного командування США генерал Ентоні Коттон представив Сенату доповідь, у якій детально розібрав ключові ядерні загрози, що виходять від Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану. Зокрема, було зазначено, що Пекін активно співпрацює з Москвою, нарощуючи власний ядерний потенціал.

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У документі підкреслюється тісна співпраця чотирьох країн ядерного клубу, що, на думку Пентагона, формує серйозні виклики для глобальної безпеки.

Китайський ядерний потенціал

Згідно з доповіддю, Пекін інвестує значні кошти в розвиток інфраструктури ядерного арсеналу, включно з розширенням виробництва плутонію на реакторах-ножителях за підтримки Росії. На сьогодні Китай вже має у своєму розпорядженні 600 розгорнутих ядерних боєголовок, а до 2030 року це число може досягти 1000 одиниць.

Додатково зазначається будівництво 320 шахтних пускових установок для міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) на заході Китаю.

Також підкреслюється значущість інших елементів китайської ядерної тріади. Йдеться про шість стратегічних атомних підводних човнів Type 094, що забезпечують надійне ядерне стримування, а також розроблення стратегічного стелс-бомбардувальника H-20 з дальністю польоту до 8000 км, що теоретично дає змогу загрожувати території США, особливо з урахуванням дозаправлення в повітрі.

Російська ядерна стратегія

За оцінками Пентагона, Росія володіє найбільшим ядерним арсеналом: 1550 розгорнутих стратегічних боєголовок і майже 2000 тактичних зарядів. У складі Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) розгорнуто 310 міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), що несуть приблизно 1200 ядерних боєголовок.

Ключовими морськими компонентами ядерної тріади Росії є підводні ракетоносці проєкту 955 "Борей", що замінюють старі субмарини проєкту 667БДРМ "Дельфін". Із запланованих 14 одиниць на воду спущено вже 8 субмарин.

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Додатково у складі ВМФ Росії перебувають багатоцільові атомні підводні човни проєкту "Ясень", яких планується побудувати 12 субмарин (в експлуатації вже 6). У звіті також згадуються підводний безпілотник "Посейдон" із зарядом потужністю 2 Мт і крилата ракета з ядерним двигуном "Буревісник", що розробляється.

У сфері розвитку стратегічної авіації Росія до кінця 2020-х років може завершити розроблення стратегічного бомбардувальника ПАК-ДА. Однак особливе занепокоєння у Пентагона викликає можливе розміщення Росією ядерної зброї в космосі.

Північна Корея та Іран

Північна Корея продовжує нарощувати ядерні потужності, активізуючи виробництво збройового плутонію і високозбагаченого урану. Пхеньян успішно тестує нові твердопаливні ракети великої дальності, скорочуючи їхній передстартовий час підготовки.

Крім того, в КНДР ведеться будівництво стратегічного підводного човна, також було заявлено про розроблення тактичної ядерної зброї.

Іран зі свого боку збільшує запаси високозбагаченого урану і розгортає нові центрифуги, скорочуючи час, необхідний для створення ядерного заряду, з 10–15 днів до менш ніж 7. У доповіді згадується і прогрес у розробленні балістичних ракет середньої дальності, як-от носій Simorgh, здатний доставляти боєголовки масою до 1000 кг на відстань 3900 км.

"Коротко кажучи, наші конкуренти покращують свої позиції проти США та їхніх союзників у багатьох сферах темпами, що значно перевищують темпи, які ми спостерігали лише кілька років тому", — наголосив Коттон.

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