"Вагнер" з авіацією або ядерний шантаж: 4 сценарії розвитку армії РФ на найближчі роки

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Про можливі формати відновлення збройних сил РФ

На початку січня 2025 року американська корпорація RAND оприлюднила своє дослідження щодо можливих форматів відновлення ЗС РФ, автори якої у своїх оцінках спирались на просте та невимушене джерело — публікації російських воєнних теоретиків.

Свої висновки аналітики RAND прописували із перспективою "на завершення повномасштабної війни РФ проти України", але там описані такі "рейки" трансформації, що по них рашистська воєнна машина може піти, в принципі, й зараз.

Якщо конкретніше про "рейки", то там описуються чотири можливі шляхи:

Умовний "шлях Шойгу" — в сенсі інерційне продовження формату розвитку ЗС РФ, заданого ще за каденції Шойгу як міністра оборони; за цим сценарієм передбачається, що до 2027 року чисельність російського війська сягне 1,5 млн "штиків". Ставка на "ядерне залякування" та розгортання погано навченої масової армії чисельністю від 1,5 млн до 3 млн "штиків" уже до 2027 року. Умовний "новий шлях" — ставка на далекобійне ракетне озброєння і тактичну авіацію та перехід до максимальної "гібридності" набору живої сили, якщо завгодно, то можна це назвати "перетворенням армії РФ на суцільну ПВК Вагнер", тільки зі стратегічною авіацією. Корінна перебудова на засадах "мережецентричної війни" з імпортом від "Осі Зла" не просто озброєння, але й нових технологічних рішень (із категорії особистих припущень — ну десь з літа 2023 року росіяни підіймають питання, що їм треба своя 155-мм артилерія, яка точно є у Китаю, або ж можна "покопатись" у старих розробках російського ВПК).

ПВК "Вагнер" — одна з моделей розвитку ЗС РФ Фото: ТСН

Аналітики RAND тут чесно визнають, що прорахувати ймовірність реалізації кожного із цих варіантів складно через занадто багато змінних, головна із яких — досі ніхто не скаже, як же завершиться повномасштабна війна РФ проти України.

Однак базові твердження в цьому їхньому матеріалі ми можемо виділити самостійно:

рашисти не планують "згортання" своєї армії до чисельності "мирного часу";

рашисти в пошуках нової "кузькіної матєрі" та дискутують, що це має бути — одразу "ядєрний пєпєл", "Орєшнік" чи "традиційних" Ту-95МС із Х-101 має вистачити.

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Після прочитання цього допису Вам, брати та сестри українці, точно стане зрозуміліше, чому ЄС вирішив "розігнатись" в плані зміцнення обороноздатності, чому поляки раптом згадали про існування протипіхотних мін та чому із поточної адміністрації Трампа хіба що Віткофф бере на себе сміливість стверджувати, що РФ начебто не планує нападати на Європу.

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