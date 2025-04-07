Зволікання смерті подібне: до чого може призвести затримка з розширенням ВПК України

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Оборонно-промислова відповідь на агресію РФ

Авторитетний британський аналітичний центр RUSI видав нову доповідь, яка присвячена "промисловій мобілізації" Росії у війні проти України.

То є насправді дуже знакова робота, бо це перший публічний відхід від дискурсу "коли в росіян закінчаться танки" до дискурсу "а чому так вийшло, що в Росії на порядок більше танків, аніж у нас".

Будь-яку роботу варто читати повністю та в оригіналі, але головне звідти я виділю так:

поняття "промислова мобілізація" є умовним, бо РФ по суті не створювала нової військово-промислової бази, вона просто вчасно "закрутила гайки" для роботи наявних сегментів ВПК, по якому станом на травень 2022 року й так налічувалось аж 1400 підприємств;

але тут нюанс в тому, що Росія вчасно ухвалила весь пакет рішень по переводу економіки на "воєнні рейки", ще в період березня-липня 2022 року, за рахунок чого уже "на старті" отримала стратегічну фору по часу та ресурсам мінімум на 4 місяці, порівняно з Україною та Заходом;

і так заодно Кремль отримав суспільно-політичний результат у вигляді аж 4,5 млн осіб, залучених до роботи ВПК, або ж (якщо рахувати не тільки працівників, але і їх сім’ї) — то мінімум 10% від всього населення РФ;

Україна в ході повномасштабної війни успішно стартувала на наявній пострадянській промисловій базі, але далі наш ВПК "уперся в стелю" через відсутність необхідних рішень якраз в сегменті "промислової мобілізації";

ну і для розуміння порядку цифри – в нашому ВПК залучено близько 500 підприємств та усього 300 тисяч працівників;

а по країнах Заходу картину можна подати універсально – в них розкрутка "маховика виробництва" забуксувала через опору на виключно фінансові, а не валові показники;

ну й окрема проблема в тому, що затягані "стандарти НАТО" не передбачають хоч якихось нормативів по наявних запасах озброєння і тонусу роботи ВПК країн-учасників.

Навіть із цих тез можна вивести прості та водночас всеосяжні висновки:

Кремль вважає, що має стратегічну фору порівняно з Україною та Заходом за категорією "а скільки в Папи Римського танків та працівників на військових заводах" (if you know what I mean);

ну, в нашому випадку подальше зволікання із розширенням кадрової та ресурсної бази для роботи українського ВПК може стати смерті подібним.

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