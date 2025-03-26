Зустрінеться з силою НАТО: Рютте пригрозив Путіну через загрозу атаки на Польщу (відео)

Якщо на члена НАТО хтось нападе, то реакція "лютих союзників" буде жахливою, запевнив генсек Альянсу Марк Рютте. При цьому він окремо згадав президента РФ.

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Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте запевнив, що НАТО захистить Польщу у випадку нападу Російської Федерації. Аналогічним чином альянс буде діяти, якщо росіяни загрожуватимуть іншим країнам-членам. Про це Рютте заявив на пресконференції після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, яку транслювало медіа Firstpost.

Рютте найперше позитивно відреагував на рішення Польщі виділити на оборону 4,7% ВВП — найбільший відсоток з усіх союзників НАТО. Генсек пояснив, що функції цієї країни — захист східного флангу Альянсу, місце базування військових підрозділів, прикриття Литви та Румунії. Після цього посадовець заявив, що НАТО захистить Польщу, а також будь-кого з союзників, від нападів ворогів. У цьому контексті Рютте окремо згадав президента РФ Володимира Путіна і запевнив, що Альянс дасть відсіч.

"Коли справа доходить до захисту Польщі та загальної оборони території НАТО, якщо хтось прорахується і подумає, що може [уникнути відповіді] за напад на них, то вони зустрінуться з усією силою лютих союзників. Наша реакція буде жахливою. Це має бути дуже ясно Путіну та будь-кому іншому, хто хоче напасти на нас", — заявив Рютте.

Крім того, генсек НАТО визнав, що РФ переходить до економіки воєнного часу і це говорить про її подальше підсилення.

"У світі, який стає дедалі небезпечнішим, посилення Росії є і залишається найбільшою темною загрозою для наших союзників. Не забуваймо, що Росія переходить до економіки воєнного часу, і це матиме величезний вплив на її потенціал і здатність нарощувати свої сили", — сказав він.

НАТО і Польща — деталі

Зазначимо, 24 лютого, коли президент США Дональд Трамп зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, його запитали про захист Польщі як члена НАТО. У відповідь Трамп почав говорити про зростання військових витрат цієї країни на оборону, але не підтвердив, що надасть допомогу, якщо буде напад.

Тим часом 13 березня Марк Рютте відвідав Білий дім та зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Серед іншого, під час розмови підіймалось питання вступу України в НАТО. Коментуючи ставлення Трампа, генсек сказав, що питання "зняте зі столу".

Нагадуємо, 22 березня видання The Financial Times розповіло про страх членів НАТО через поведінку США, які не бажають захищати союзників. При цьому у лютому спостерігачі зауважили підвищену активність авіації НАТО у Польщі.