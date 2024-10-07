НАТО забороняє Польщі збивати ракети, які летять на її територію, — очільник МЗС Польщі

За словами оглядача видання The Times Едварда Лукаса, Польща та її сусіди готуються до того, щоб боротися з Росією поодинці, а Штати викликають у прикордонних держав НАТО розчарування через свою нерішучу позицію.

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Польща "конституційно зобов'язана" збивати ракети, що прямують на її територію, однак НАТО забороняє це робити. Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський, повідомив оглядач видання The Times Едвард Лукас.

За його словами, Америка викликає у прикордонних держав НАТО розчарування через свою нерішучу позицію, а Росія — страх.

"Деякі представники прикордонних держав вважають, що кілька років тому США відповіли на серйозну російську кібератаку короткочасним відключенням електрики в Москві. Вони хотіли б отримати таку ж сильну відповідь на набагато частіші атаки на них", — написав Лукас.

Він пояснив, що Польща, країни Балтії та Скандинавії сподіваються, що Україна зможе перемогти, тому надають їй величезну допомогу, проте водночас побоюються, що Росія може перемогти завдяки своїй чисельності:

"Як би не закінчилася війна, за кілька років Росія буде готова до нової війни. НАТО не готове до цього, у нього немає достатніх запасів, планів і зброї… Тому Польща та її регіональні союзники спішно готуються до найгіршого і до того, щоб у разі потреби битися поодинці", — зазначив оглядач.

Він також нагадав слова міністра закордонних справ Литви Ґабріелюса Ландсберґіса про те, що у США "є засоби, щоб проводити реальні червоні лінії, коли вони цього хочуть, то чому ми не можемо зробити це для НАТО?"

Нагадаємо, 21 вересня Радослав Сікорський заявив, що Польща підтримує територіальну цілісність України, а його слова про передавання окупованого Криму під мандат ООН не так зрозуміли.

13 липня Сікорський повідомив, що Польща вивчає можливість збивання російських ракет над Україною.