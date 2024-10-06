Країни НАТО можуть незабаром запропонувати Україні конкретні кроки щодо вступу в альянс, — WP

На майбутній зустрічі із західними союзниками у президента України буде ще один шанс представити свій "план перемоги" і, можливо, буде озвучено конкретні плани щодо вступу нашої країни до НАТО.

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Після візиту Володимира Зеленського до США Україна перебуває в тривожному підвішеному стані, адже вона залежить від підтримки свого головного союзника, але немає впевненості в тому, як довго триватиме ця підтримка. Проте один із західних дипломатів заявив, що на майбутній зустрічі "Рамштайн" Україна може отримати конкретні кроки щодо вступу до НАТО, пише The Washington Post.

Минуло понад тиждень відтоді, як президент України Володимир Зеленський представив свій "план перемоги" про те, як закінчити війну з Росією, вищим посадовим особам США. Але деталі цієї стратегії залишаються незрозумілими і Київ намагається отримати додаткову підтримку від союзника всього за місяць до виборів у США. Хоча основні моменти "плану перемоги" тримають у таємниці, ймовірно, реалізація цієї стратегії залежить від прискореного прийняття України до НАТО, або ж від обов'язкових гарантій безпеки західних союзників.

Водночас, як пише видання, візит Зеленського до США не дав очікуваних результатів. Президент США Джо Байден не дав дозвіл на нанесення ударів по Росії далекобійними американськими ракетами, а з іншого боку Зеленського критикували впливові республіканці.

Видання робить висновок, що Україна перебуває в тривожній невизначеності щодо того, як довго США підтримуватимуть країну у війні з Росією на тлі того, що війна триває вже третій рік і ескалації на Близькому Сході.

У Зеленського буде ще один шанс представити "план перемоги" наступного тижня на зустрічі Контактної групи з оборони України в Рамштайні, Німеччина, на якій буде присутній Байден. Україна може отримати якусь іншу допомогу під час цієї зустрічі, заявив виданню західний дипломат на умовах анонімності. Зокрема, дипломат каже, що країни НАТО розглядають способи надати Україні більш конкретні кроки для майбутнього членства в альянсі.

Американське видання пише, що поки неясно якою буде допомога Україні після виборів у США незалежно від їхнього результату. Білий дім навряд чи зробить якісь непопулярні дії, щоб не поставити під загрозу кампанію Камали Гарріс.

Хоча Зеленський неодноразово заявляв про те, що передача окупованих територій України Росії є неприйнятною, деякі прості українці демонструють більшу готовність до переговорів, які передбачають тимчасові компроміси щодо територіальної цілісності країни. Але за умови, що частиною таких переговорів буде або членство України в НАТО, або ж гарантії безпеки від Заходу, каже Антон Грушецький, директор Київського міжнародного інституту соціології.

Нагадуємо, що в NYT розповіли про стратегію ЗСУ на Донбасі та вихід із Вугледара. За словами OSINT-дослідника Пасі Паройнена, після початку наступу ЗСУ в Курській області Росія просувалася на Донбасі темпами, небаченими з 2022 року. За останні два місяці було захоплено приблизно 434 км у цьому районі — приблизно втричі більше, ніж у червні та липні.