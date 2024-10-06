Страны НАТО могут скоро предложить Украине конкретные шаги по вступлению в альянс, - WP

На будущей встрече с западными союзниками у президента Украины будет еще один шанс представить свой "план победы" и, возможно, будут озвучены конкретные планы относительно вступления нашей страны в НАТО.

Related video

После визита Владимира Зеленского в США Украина находится в тревожном подвешенном состоянии, ведь она зависит от поддержки своего главного союзника, но нет уверенности в том, как долго будет продолжаться эта поддержка. Тем не менее один из западных дипломатов заявил, что на будущей встрече "Рамштайн" Украина может получить конкретные шаги относительно вступления в НАТО, пишет The Washington Post.

Прошло больше недели с тех пор, как президент Украины Владимир Зеленский представил свой "план победы" о том, как закончить войну с Россией, высшим должностным лицам США. Но детали этой стратегии остаются неясными и Киев пытается получить дополнительную поддержку от союзника всего за месяц до выборов в США. Хотя основные моменты "плана победы" держатся в секрете, вероятно, реализация данной стратегии зависит от ускоренного принятия Украины в НАТО, или же от обязательных гарантий безопасности западных союзников.

В то же время, как пишет издание, визит Зеленского в США, не дал ожидаемых результатов. Президент США Джо Байден не дал разрешение на нанесение ударов по России дальнобойными американскими ракетами, а с другой стороны Зеленского критиковали влиятельные республиканцы.

Издание делает вывод, что Украина находится в тревожной неопределенности относительно того, как долго США будут поддерживать страну в войне с Россией на фоне того, что война продолжается уже третий год и эскалации на Ближнем Востоке.

У Зеленского будет еще один шанс представить "план победы" на следующей неделе на встрече Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне, Германия, на которой будет присутствовать Байден. Украина может получить какую-то другую помощь во время этой встречи, заявил изданию западный дипломат на условиях анонимности. В частности, дипломат говорит, что страны НАТО рассматривают способы предоставить Украине более конкретные шаги для будущего членства в альянсе.

Американское издание пишет, что пока неясно какой будет помощь Украине после выборов в США независимо от их результата. Белый дом вряд ли предпримет какие-либо непопулярные действия, чтобы не поставить под угрозу кампанию Камалы Харрис.

Хотя Зеленский неоднократно заявлял о том, что передача оккупированных территорий Украины России является неприемлемой, некоторые простые украинцы демонстрируют большую готовность к переговорам, которые предполагают временные компромиссы по территориальной целостности страны. Но при условии, что частью таких переговоров будет либо членство Украины в НАТО, или же гарантии безопасности от Запада, говорит Антон Грушецкий, директор Киевского международного института социологии.

Напоминаем, что в NYT рассказали о стратегии ВСУ на Донбассе и выходе из Угледара. По словам OSINT-исследователя Паси Паройнена, после начала наступления ВСУ в Курской области Россия продвигалась на Донбассе темпами, невиданными с 2022 года. За последние два месяца были захвачены около 434 км в этом районе — примерно в три раза больше, чем в июне и июле.