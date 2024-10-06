Обмен территорий на потери РФ: в NYT рассказали о стратегии ВСУ на Донбассе и выходе из Угледара

По словам OSINT-исследователя Паси Паройнена, после начала наступления ВСУ в Курской области Россия продвигалась на Донбассе темпами, невиданными с 2022 года. За последние два месяца были захвачены около 434 км в этом районе — примерно в три раза больше, чем в июне и июле.

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На протяжении года Украина потеряла ряд городов и сел в восточной части Донбасса. Обычно войска отводились после тяжелых боев, которые иногда продолжались месяцами. Об этом пишет The New York Times.

Внешним наблюдателям может показаться, что медленное отступление с Донбасса — главного театра военных действий — может быть сигналом скорого конца войны, допускают авторы публикации. Москва получает преимущество на поле боя.

Вместе с тем украинские командиры и военные эксперты говорят, что дело не только в территориальных завоеваниях и потерях: каждая из сторон конфликта пытается истощить другую, нанося как можно большие потери и надеясь уничтожить вражеский потенциал и волю к продолжению войны.

На протяжении всего лета Россия направляла волны войск при поддержке колонн техники в жестоких штурмах, независимо от потерь.

У Украины меньше мобилизационного резерва, который можно было бы направить на поле боя, и, несмотря на приток западной помощи для ВСУ, огневое превосходство, по-прежнему, за ВС РФ.

По этой причине у Киева не осталось другого выбора, как только приспосабливаться к тому, что Николай Белесков, военный аналитик из украинской правительственной организации "Институт стратегических исследований", называет стратегией "обмена территорий на российские потери". Идея в том, чтобы отступать от осажденных городов после нанесения максимально возможных потерь в личном составе и технике.

"Вопрос в том, сколько они потеряют, прежде чем поймут, что это бесполезно", — сказал о россиянах Александр Солонко, представитель 411-го украинского батальона БПЛА, который сражается в районе Покровска. Столкнувшись с ожесточенным наступлением, добавил он, некоторые командиры украинских подразделений предпочитают "оставить позицию или населенный пункт, если потери личного состава от этого будут меньше".

ВС РФ пока что доказывают свои возможности возмещать потери, набирать больше солдат и наращивать производство оружия, и остается неясным, какую территорию Киеву придется отдать, прежде чем российская армия выдохнется — если это вообще произойдет.

"Положение усугубляется тем, что наступление Украины в западной части Курской области РФ в августе еще больше истощило ее ресурсы и угрожает возможностям проводить контролируемое отступление без обрушения линии фронта", — отмечают журналисты.

Паси Паройнен, военный эксперт из финской OSINT-организации Black Bird Group, сказал, что после начала наступления ВСУ в Курской области Россия продвигалась на Донбассе темпами, невиданными с 2022 года. За последние два месяца были захвачены около 434 км в этом районе — примерно в три раза больше, чем в июне и июле.

Но Россия остается далекой от достижения давней цели — полного захвата региона. Для этого нужно будет захватить еще почти 6500 квадратных км украинской территории, что примерно в пять раз больше, чем РФ захватила за последний год.

"Исход этой войны не будет решать тот, кто контролирует Угледар или другие тактические города и поселки на линии фронта", — приводят журналисты слова Франца-Штефана Гади, военного аналитика из Вены.

По его словам, все сводится к тому, сколько солдат россияне потеряли, пытаясь захватить Угледар, и сколько потеряла Украина, пытаясь удержать его.

Роман, командующий 72-й бригадой ВСУ, защищавшей Угледар, сказал, что когда ВС РФ сосредотачивают все усилия на определенном участке фронта, они могут подавить украинскую оборону. Он отметил, что к концу лета у россиян вокруг Угледара было десятикратное преимущество в артиллерии.

"Как одна наша артиллерийская система может противостоять десяти их?" — задался Роман вопросом (в соответствии с военными правилами разрешается упоминать только имя военнослужащего).

Украинские войска удерживали Угледар более двух лет, уничтожая колонны российских танков в засадах и убивая многих солдат. Но армия РФ продолжала наступать, и по мере приближения к Угледару в последние недели начала наносить существенные потери силам Киева, отмечает NYT. Украинские медики говорят, что ежедневно ранения получали десятки солдат, а военные сообщили об атаках, которые "истощали" личный состав.

Напомним о том, что получила и потеряла Украина, открыв новый фронт на Курском направлении.

Также сообщалось, что, по данным The Times, в 2025 году Украина сможет начать новое контрнаступление против ВС РФ.