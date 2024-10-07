НАТО запрещает Польше сбивать ракеты, которые летят на ее территорию, — глава МИД Польши

По словам обозревателя издания The Times Эдварда Лукаса, Польша и ее соседи готовятся к тому, чтобы бороться с Россией в одиночку, а Штаты вызывают у приграничных государств НАТО разочарование из-за своей нерешительной позиции.

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Польша "конституционно обязана" сбивать ракеты, направляющиеся на ее территорию, однако НАТО запрещает это делать. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский, сообщил обозреватель издания The Times Эдвард Лукас.

По его словам, Америка вызывает у приграничных государств НАТО разочарование из-за своей нерешительной позиции, а Россия — страх.

"Некоторые представители приграничных государств считают, что несколько лет назад США ответили на серьезную российскую кибератаку кратковременным отключением электричества в Москве. Они хотели бы получить такой же сильный ответ на гораздо более частые атаки на них", — написал Лукас.

Он пояснил, что Польша, страны Балтии и Скандинавии надеются, что Украина сможет победить, поэтому оказывают ей огромную помощь, однако в то же время опасаются, что Россия может победить благодаря своей численности:

"Как бы ни закончилась война, через несколько лет Россия будет готова к новой войне. НАТО не готово к этому, у него нет достаточных запасов, планов и оружия... Поэтому Польша и ее региональные союзники спешно готовятся к худшему и к тому, чтобы в случае необходимости сражаться в одиночку", — отметил обозреватель.

Он также напомнил слова министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса о том, что у США "есть средства, чтобы проводить реальные красные линии, когда они этого хотят, то почему мы не можем сделать это для НАТО?"

Напомним, 21 сентября Радослав Сикорский заявил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины, а его слова о передаче оккупированного Крыма под мандат ООН не так поняли.

13 июля Сикорский сообщил, что Польша изучает возможность сбивания российских ракет над Украиной.