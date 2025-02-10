Війна триватиме: у Польщі фіксують аномальну активність авіації США та НАТО (фото)

На моніторингових мапах можна побачити, що за останній тиждень до країни прилетіло багато літаків, які, ймовірно, везуть зброю для ЗСУ. Польоти фіксують з авіабаз США, Аляски та інших держав.

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Незвичайну активність закордонної авіації впродовж тижня можна було спостерігати у сусідній Польщі, куди прибуло щонайменше 6 літаків із Заходу. Вони прилетіли з авіабаз, розташованих у різних куточках планети, зокрема зі США та НАТО. Відповідні дані зібрав Telegram-канал "Всевидящее око" на основі онлайн-мапи польотів flightradar.

"За останній тиждень до Польщі прибуло багато західних військових літаків", – йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, зброю для української армії поставляли зі США, Аляски та Канади. Окрім того, за минулий тиждень були зафіксовані польоти літаків військово-повітряних сил зі Швеції та Німеччини до Польщі, зокрема фіксували їхні приземлення у польському Жешуві. Аналітики зафіксували, що таких рейсів було здійснено декілька.

Скріншот | Літаки НАТО у Польщі

Скріншот | Літаки НАТО у Польщі

Серед літаків, що приземлилися на польських летовищах, були Airbus A330-202, Dassault Falcon 7X, Boeing 747-446 (BCF), Boeing 747-45EF та інші.

Така доволі незвична активність авіації США та НАТО у Польщі може підтверджувати слова речника ГУР Андрія Юсова, який озвучив тезу про те, що, попри проведення Мюнхенської безпекової конференції, "головні події продовжують відбуватись на полі бою". Про це Фокус писав 10 лютого.

Водночас ця активність авіації може підтверджувати інформацію про те, що США відновили постачання зброї до України. Нагадаємо, у виданні Reuters проаналізували постачання військового обладнання до України від початку президентства Трампа, на основі чого дійшли до висновку про те, що середня вартість постачань "різко зросла до рівня, якого не було з середини 2023 року". Деталі про це Фокус публікував 3 лютого.

Додамо, що конгресмен-республіканець Джо Вілсон 10 лютого анонсував законопроєкт, який надасть "переможну зброю" для України та може примусити Росію сісти за стіл переговорів. Йдеться про свого роду ленд-ліз, призначений як для України, так і для країн-партнерів.