Война будет продолжаться: в Польше фиксируют аномальную активность авиации США и НАТО (фото)

На мониторинговых картах можно увидеть, что за последнюю неделю в страну прилетело много самолетов, которые, вероятно, везут оружие для ВСУ. Полеты фиксируют с авиабаз США, Аляски и других государств.

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Необычную активность зарубежной авиации в течение недели можно было наблюдать в соседней Польше, куда прибыло не менее 6 самолетов с Запада. Они прилетели с авиабаз, расположенных в разных уголках планеты, в частности из США и НАТО. Соответствующие данные собрал Telegram-канал "Всевидящее око" на основе онлайн-карты полетов flightradar.

"За последнюю неделю в Польшу прибыло много западных военных самолетов", — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, оружие для украинской армии поставляли из США, Аляски и Канады. Кроме того, за прошедшую неделю были зафиксированы полеты самолетов военно-воздушных сил из Швеции и Германии в Польшу, в частности фиксировали их приземления в польском Жешуве. Аналитики зафиксировали, что таких рейсов было совершено несколько.

Скриншот | Самолеты НАТО в Польше

Скриншот | Самолеты НАТО в Польше

Среди самолетов, приземлившихся на польских аэродромах, были Airbus A330-202, Dassault Falcon 7X, Boeing 747-446 (BCF), Boeing 747-45EF и другие.

Такая довольно необычная активность авиации США и НАТО в Польше может подтверждать слова спикера ГУР Андрея Юсова, который озвучил тезис о том, что, несмотря на проведение Мюнхенской конференции по безопасности,"главные события продолжают происходить на поле боя". Об этом Фокус писал 10 февраля.

В то же время эта активность авиации может подтверждать информацию о том, что США возобновили поставки оружия в Украину. Напомним, в издании Reuters проанализировали поставки военного оборудования в Украину с начала президентства Трампа, на основе чего пришли к выводу о том, что средняя стоимость поставок "резко выросла до уровня, которого не было с середины 2023 года". Детали об этом Фокус публиковал 3 февраля.

Добавим, что конгрессмен-республиканец Джо Уилсон 10 февраля анонсировал законопроект, который предоставит "победное оружие" для Украины и может заставить Россию сесть за стол переговоров. Речь идет о своего рода ленд-лизе, предназначенном как для Украины, так и для стран-партнеров.