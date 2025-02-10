Отменят ли в Украине военное положение через 3 месяца: в ГУР ответили (видео)

Представитель ГУР Андрей Юсов говорит, что ждать скорого завершения войны не стоит, однако работа над этим активно ведется. По его словам, ближайшие события принесут украинцам хорошие новости.

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Военное положение, которое указом президента Украины Владимира Зеленского продлено до 9 мая, не будет отменено через 3 месяца, несмотря на заявления некоторых народных депутатов, сказал спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в подкасте "Дайджеста Блауша".

Представитель ГУР Андрей Юсов о продлении военного положения в Украине. На видео с 10:00.

Ведущий подкаста Дмитрий Блауш попросил спикера ГУР прокомментировать озвученную некоторыми нардепами информацию о том, что через три месяца военное положение в Украине не будет продлено.

"Вы могли бы так же взять колоду карт таро, магический шар. Вероятно, эти народные депутаты горячо болеют за судьбу Украины, но вместе с тем они политики и проводят коммуникацию с учетом собственных политических перспектив с целью привлечь к себе внимание. Поэтому прогнозы имеют право на существование, есть эксперты, есть аналитики, но мы ориентируемся на реальные факты и официальные сообщения. Когда они будут — мы будем обсуждать это предметно. Пока прогнозы остаются прогнозами", — ответил Андрей Юсов.

Завершение войны в Украине: стоит ли ждать мира

По словам Андрея Юсова, ждать завершения войны в Украине не стоит, но нужно работать над этим.

"Такая работа ведется, и украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты активно над этим работают, как работают и наши партнеры", — отметил спикер ГУР.

Он также добавил, что события ближайшего времени, в частности Мюнхенская конференция по безопасности, принесет хорошие новости.

"В ближайшее время будут важные события. И Мюнхенская конференция по безопасности, и не только, и безусловно они должны принести для нас хорошие новости. Но главные события продолжают происходить на поле боя", — сказал Юсов.

Напомним, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Пилипенко 7 февраля рассказывал, что изменится для украинцев после отмены военного положения. По его словам, всеобщую мобилизацию в таком случае вряд ли полностью прекратят.

Народный депутат Украины от политической партии "Голос" Ярослав Юрчишин 10 января сказал, что военное положение в Украине не отменят сразу после прекращения боевых действий. Это будет длительным процессом, так как для отмены военного положения необходимы гарантии безопасности.