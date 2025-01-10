Военное положение в Украине не отменят после прекращения боевых действий, — нардеп (видео)

По мнению Ярослава Юрчишина, отмена военного положения должна базироваться на том, что государство гарантирует безопасность всем, в том числе людям, которые находятся на фронте и на оккупированных территориях.

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Военное положение не отменят сразу после прекращения боевых действий в Украине. Это очень длительный процесс и он должен базироваться на гарантиях безопасности, рассказал народный депутат Украины от политической партии "Голос" Ярослав Юрчишин в эфире "Новини.Live".

"Соответственно должны быть гарантии безопасности. То есть в самый простой момент, три дня, условно отсутствия обстрелов, прекращения боевых действий по факту, мы отменяем военное положение, а на четвертый день россияне прут всеми потугами. Так не работает", — рассказал народный депутат.

Он отметил, что указ о прекращении военного положения должен основываться на решениях наших структур о переводе страны "на мирные рамки". Оно может быть следствием определенного мирного соглашения с гарантиями безопасности.

"Конечно, лучшая гарантия безопасности — это членство в НАТО, но мы понимаем отношение и Трампа к НАТО, и его команды к нашим перспективам. Это очень большой вызов, потому что пока ни одна страна не вступила в НАТО, если не был президент Соединенных Штатов за это решение", — добавил Ярослав Юрчишин.

Напомним, представитель в ООН Андрей Мельник в декабре заявлял, что вступление Украины в НАТО останется на повестке дня. Любые промежуточные решения в формате каких-то гарантий безопасности не должны быть лишь политическими обещаниями по примеру Будапештского меморандума.

Позже президент Украины Владимир Зеленский говорил о сверхважной роли Соединенных Штатов в этом вопросе. Он заявил, что любые гарантии безопасности для Украины чтобы быть действенными, должны предусматривать непосредственное участие США.