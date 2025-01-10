Воєнний стан в Україні не скасують після припинення бойових дій, — нардеп (відео)

На думку Ярослава Юрчишина, скасування воєнного стану має базуватись на тому, що держава гарантує безпеку всім, в тому числі людям, які перебувають на фронті та на окупованих територіях.

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Воєнний стан не скасують одразу після припинення бойових дій в Україні. Це дуже тривалий процес і він має базуватись на гарантіях безпеки, розповів народний депутат України від політичної партії "Голос" Ярослав Юрчишин в ефірі "Новини.Live".

"Відповідно мають бути гарантії безпеки. Тобто у найпростіший момент, три дні, умовно відсутності обстрілів, припинення бойових дій по факту, ми скасовуємо воєнний стан, а на четвертий день росіяни пруть всіма потугами. Так не працює", — розповів народний депутат.

Він зазначив, що указ про припинення воєнного стану має ґрунтуватись на рішеннях наших структур про переведення країни "на мирні рамки". Воно може бути наслідком певної мирної угоди з безпековими гарантіями.

"Звісно, найкраща безпекова гарантія — це членство в НАТО, але ми розуміємо ставлення і Трампа до НАТО, і його команди до наших перспектив. Це дуже великий виклик, бо поки що жодна країна не вступила в НАТО, якщо не був президент Сполучених Штатів за це рішення", — додав Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, представник в ООН Андрій Мельник в грудні заявляв, що вступ України до НАТО залишиться на порядку денному. Будь-які проміжні рішення у форматі якихось гарантій безпеки не повинні бути лише політичними обіцянками за прикладом Будапештського меморандуму.

Пізніше президент України Володимир Зеленський говорив про надважливу роль Сполучених Штатів в цьому питанні. Він заявив, що будь-які гарантії безпеки для України аби бути дієвими, повинні передбачати безпосередню участь США.