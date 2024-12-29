Україна згодна на гарантії безпеки як проміжне рішення, але НАТО в пріоритеті, — посол

За словами Андрія Мельника, гарантії не повинні виходити за рамки суто політичних обіцянок, таких як Будапештський меморандум 1994 року.

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Вступ України до НАТО залишиться на порядку денному, а будь-які проміжні рішення у форматі якихось гарантій безпеки не повинні бути лише політичними обіцянками, за прикладом Будапештського меморандуму. Про це призначений представником України в ООН Андрій Мельник заявив в інтерв'ю Berliner Morgenpost.

"Членство в НАТО залишається для України на порядку денному. Проте питання гарантій безпеки має для нас центральне значення як проміжне рішення. Однак вони повинні виходити за рамки суто політичних обіцянок, таких як Будапештський меморандум 1994 року", зазначив посол.

За його словами, західним партнерам знадобиться скласти детальний список військових витрат для України й постачати зброю, якщо Україна знову зазнає нападу з боку РФ".

Він зазначив, що можливі гарантії безпеки як двосторонні, так і багатосторонні. Україні потрібні міжнародні зобов'язання з оборони з боку наших західних союзників, якщо Україна знову зазнає загрози або нападу з боку Росії. Мельник також додав, що Німеччина зробила величезний стрибок порівняно з початком війни в тому, що стосується обсягів поставленої Україні допомоги.

Військова допомога Німеччині: лише 500 мільйонів євро на 2028 рік

"За це німці заслуговують вічної вдячності українців", — сказав дипломат. Але, за його словами, постачання крилатих ракет Taurus залишається на порядку денному, навіть якщо цей тип зброї не змінить правил гри.

"Здається, все набагато серйозніше: у 2025 році німецька допомога зброєю з бюджетних коштів скоротиться вдвічі — з восьми до чотирьох мільярдів євро <...> На 2028 рік у бюджетних планах передбачено всього 500 мільйонів євро", — зазначив Мельник.

Нагадаємо, що, на думку журналіста Вадима Денисенка, у РФ немає армії для війни з НАТО, а побоювання Третьої світової надмірно перебільшені.

Також повідомлялося, що Путін вимагає постійного нейтралітету для України, а Трамп пропонує відкласти вступ на 10-20 років.