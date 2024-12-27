Путін зажадав постійного нейтралітету для України: Трамп запропонував відкласти вступ на 10-20 років

Вимоги Кремля передбачають примус України до постійного нейтралітету без вступу до НАТО і запровадження жорстких обмежень на розміри Сил оборони України.

Related video

Президент РФ Володимир Путін прямо відкинув пропозицію, яку, як повідомляється, розглядала команда обраного президента США Дональда Трампа на початку листопада 2024 року, — про те, щоб відкласти вступ України до НАТО щонайменше на десятиліття як умову припинення війни. Про це пише Інститут вивчення війни у зведенні від 26 грудня.

26 грудня Путін відповів на прохання журналіста прокоментувати повідомлення про пропозицію команди Трампа — відкласти членство України в НАТО на 10-20 років.

Путін заявив, що не має значення, чи приєднається Україна до Альянсу "сьогодні, завтра або через 10 років". Це один із кількох коментарів Путіна, які він зробив нещодавно, повторивши відмову розглядати компроміси, як і наприкінці 2021 року та на початку 2022-го.

Вимоги передбачають примус України до постійного нейтралітету без вступу до НАТО, запровадження жорстких обмежень на розмір Сил оборони України та відсторонення українського уряду.

Нагадаємо, що війська РФ окупували село і просунулися у восьми локаціях під Покровськом і Кураховим.

Також повідомлялося, що війська РФ окупували село і просунулися у восьми локаціях під Покровськом і Кураховим.