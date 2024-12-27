Путин потребовал постоянного нейтралитета для Украины: Трамп предложил отложить вступление на 10-20 лет

Требования Кремля предусматривают принуждение Украины к постоянному нейтралитету без вступления в НАТО и введение жестких ограничений на размер Сил обороны Украины.

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Президент РФ Владимир Путин прямо отверг предложение, которое, как сообщается, рассматривалось командой избранного президента США Дональда Трампа в начале ноября 2024 года, — о том, чтобы отложить вступление Украины в НАТО как минимум на десятилетие в качестве условия прекращения войны. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 26 декабря.

26 декабря Путин ответил на просьбу журналиста прокомментировать сообщение о предложении команды Трампа — отложить членство Украины в НАТО на 10-20 лет.

Путин заявил, что не имеет значения, присоединится ли Украина к Альянсу "сегодня, завтра или через 10 лет". Это один из нескольких комментариев Путина, которые он сделал недавно, повторив отказ рассматривать компромиссы, как и в конце 2021 года и начале 2022-го.

Требования предусматривают принуждение Украины к постоянному нейтралитету без вступления в НАТО, введение жестких ограничений на размер Сил обороны Украины и отстранение украинского правительства.

Напомним, что войска РФ оккупировали село и продвинулись в восьми локациях под Покровском и Курахово.

Также сообщалось, что войска РФ оккупировали село и продвинулись в восьми локациях под Покровском и Курахово.