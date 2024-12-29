Украина согласна на гарантий безопасности как промежуточное решение, но НАТО в приоритете, — посол

По словам Андрея Мельника, гарантии не должны выходить за рамки чисто политических обещаний, таких как Будапештский меморандум 1994 года.

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Вступление Украины в НАТО останется на повестке, а любые промежуточные решения в формате каких-либо гарантий безопасности не должны быть лишь политическими обещаниям, по примеру Будапештского меморандума. Об этом назначенный представителем Украины в ООН Андрей Мельник заявил в интервью Berliner Morgenpost.

"Членство в НАТО остается для Украины на повестке дня. Тем не менее, вопрос гарантий безопасности имеет для нас центральное значение в качестве промежуточного решения. Однако они должны выходить за рамки чисто политических обещаний, таких как Будапештский меморандум 1994 года", отметил посол.

По его словам, западным партнерам понадобится составить подробный список военных расходов для Украины и поставлять оружие, если Украина вновь подвергнется нападению со стороны РФ".

Он отметил, что возможны гарантии безопасности как двусторонние, так и многосторонние. Украине нужны международные обязательства по обороне со стороны наших западных союзников, если Украина вновь подвергнется угрозе или нападению со стороны России. Мельник также добавил, что Германия сделала огромный скачок по сравнению с началом войны в том, что касается объемов поставленной Украине помощи.

Военная помощь Германии: всего 500 миллионов евро на 2028 год

"За это немцы заслуживают вечной благодарности украинцев", — сказал дипломат. Но, по его словам, поставка крылатых ракет Taurus остается на повестке дня, даже если этот тип оружия не изменит правила игры.

"Кажется, все гораздо серьезнее: в 2025 году немецкая помощь оружием из бюджетных средств сократится вдвое — с восьми до четырех миллиардов евро <…> На 2028 год в бюджетных планах предусмотрено всего 500 миллионов евро", — отметил Мельник.

Напомним, что, по мнению журналиста Вадима Денисенко, у РФ нет армии для войны с НАТО, а опасения Третьей мировой излишне преувеличены.

Также сообщалось, что Путин требует постоянного нейтралитета для Украины, а Трамп предлагает отложить вступление на 10-20 лет.