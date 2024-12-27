У РФ нет армии для войны с НАТО: почему страхи о Третьей мировой войне сильно преувеличены

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Сломанные российские сухогрузы и Третья мировая

К сожалению, когда мы говорим о будущих переговорах, то должны помнить, что виртуальная и, как по мне, почти нереальная в среднесрочной перспективе Третья мировая становится реальной частью будущих договоренностей (или недоговоренностей) по Украине.

Два российских сухогруза, которые должны были вывозить оборудование из Сирии, сломались где-то в Средиземном море, а один из них затонул. И теперь россияне срочно ищут им замену.

Конечно, нам приятно над этим злорадствовать, но есть еще один важный аспект: этот мелкий по своей сути инцидент является некой лакмусовой бумажкой готовности России к Третьей мировой, которой нас пугают со всех сторон. Но ни сейчас, ни через 5 лет после передышки, ни Путин, ни тот, кто придет ему на смену, не будут готовы воевать с НАТО.

Просто, чтобы все понимали: Россия готовилась к сегодняшним боевым действиям 14 лет (с 2008-го, после войны в Грузии). Поэтому когда кто-то говорит, что передышка в 4-5 лет вернет России могущество — это миф. При нынешнем финансовом состоянии РФ, отсутствии технологий и провалов в самолето- и судостроении Россия не может стать страной, которая будет драйвером Третьей мировой. Единственное, что может делать Россия — это гадить. В конце концов, это то, что она до сих пор относительно успешно делала.

Однако, и здесь не все так просто. Если сейчас коллективному Западу удастся сломать хребет Ирану (а он оказался значительно слабее, чем это казалось до 2022 года), у России останется лишь один военный союзник — КНДР. Китай и дальше будет играть в свою игру, где война и военные действия будут оставаться последними козырями, которые лучше не использовать. Да и КНДР всегда играла в игру: дайте больше денег.

Есть еще один важный аспект, который не учитывается сейчас: пока наша война для россиян — это все еще не экзистенциальная война, несмотря на все старания пропаганды. Эта война, прежде всего, о деньгах. Третья мировая будет войной без денег и за идею. А для этого нужно сильно изменить армию, которая привыкла зарабатывать на войне.

Общее представление о Третьей мировой войне Фото: Shutterstock

Если коротко, мы должны понимать несколько важных моментов:

Никакой Третьей мировой в том виде, как это было в 1914-м или 1939-м, в ближайшее время не будет. Нас, конечно, ждет ряд локальных войн. Но они существовали до этого, и будут вестись и после этого. Все те, кто сейчас "топит" за скорую Третью мировую, делятся в целом на четыре категории: идиоты, те, кто уверовал, потому что об этом много говорят, те, кто ловит информационную волну, и в ней то ли сами себя пугают, то ли хайпуют, и те, кто хочет из этого извлечь политическую выгоду. К сожалению, мы находимся в эпицентре всей этой истории, и, к сожалению, когда мы говорим о будущих переговорах, то должны помнить, что виртуальная и, как по мне, почти нереальная в среднесрочной перспективе Третья мировая становится реальной частью будущих договоренностей (или недоговоренностей) по Украине. Наша главная проблема в том, что сейчас у Путина (шире — у российских элит и большой части россиян) возникла патологическая зацикленность на Украине как главном компенсаторе их военного унижения. Последние 400 лет единственным предметом для гордости россиянина была армия. Так вот, нынешняя война показывает всю слабость этой самой армии. И россиянам нужна хоть какая-то гиперкомпенсация. И здесь мы выходим за пределы чисто военных действий и имеем дело с пропагандой. Именно поэтому, кроме военного аспекта, который является доминантным, нам сейчас крайне важно обратить внимание на информационную часть войны, причем, как внутри страны, так и на территории врага. К сожалению, американцы (Запад) принципиально самоустранились от информационной борьбы на территории РФ. Их ставка на хороших россиян окончательно провалилась в середине этого года. Дело в том, что в это время произошли два важных события: с одной стороны, россияне ускорили "саморазоблачение" своих консервов, которые начали продвигать главный нарратив, который де-факто дублировал американский, "Путин будет еще очень долго и что-то менять можно будет только после смерти Путина". Здесь драйвером процесса выступила, между прочим, Латынина. А для всех украинских любителей Швеца, напомню, что он является одним из главных ее гостей. С другой стороны, в этот же период хорошие россияне окончательно убедились, что на горбу ВСУ они не войдут в Кремль. А потому начали менять свою риторику в сторону все того же "изменить что-то можно только после Путина". Так вот, возвращаясь к информационной войне, стоит обратить внимание на один важный аспект: современные войны не выигрывают без информационной составляющей. И прежде всего, на территории врага.

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