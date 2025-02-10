Чи скасують в Україні воєнний стан за 3 місяці: в ГУР відповіли (відео)

Речник ГУР Андрій Юсов каже, що чекати на швидке завершення війни не варто, однак робота над цим активно ведеться. За його словами, найближчі події принесуть українцям добрі новини.

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Воєнний стан, який указом президента України Володимира Зеленського подовжено до 9 травня, не буде скасовано через 3 місяці попри заяви деяких народних депутатів, сказав речник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов у подкасті "Дайджесту Блауша".

Речник ГУР Андрій Юсов про продовження воєнного стану в Україні. На відео з 10:00.

Ведучий подкасту Дмитро Блауш попросив речника ГУР прокоментувати озвучену деякими нардепами інформацію про те, що через три місяці воєнний стан в Україні не буде продовжено.

"Ви могли б так само взяти колоду карт таро, магічну кулю. Імовірно, ці народні депутати палко вболівають за долю України, але разом із тим вони політики та проводять комунікацію з урахуванням власних політичних перспектив з метою привернути до себе увагу. Тому прогнози мають право на існування, є експерти, є аналітики, але ми орієнтуємося на реальні факти й офіційні повідомлення. Коли вони будуть — ми будемо обговорювати це предметно. Наразі прогнози залишаються прогнозами", — відповів Андрій Юсов.

Завершення війни в Україні: чи варто чекати миру

За словами Андрія Юсова, чекати на завершення війни в Україні не варто, але потрібно працювати над цим.

"Така робота ведеться, і українське політичне, військове керівництво, українські дипломати активно над цим працюють, як працюють і наші партнери", — зазначив речник ГУР.

Він також додав, що події найближчого часу, зокрема Мюнхенська безпекова конференція, принесе хороші новини.

"Найближчим часом будуть важливі події. І Мюнхенська безпекова конференція, і не лише, і безумовно вони мають принести для нас добрі новини. Але головні події продовжують відбуватись на полі бою", — сказав Юсов.

Нагадаємо, заслужений юрист України, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко 7 лютого розповідав, що зміниться для українців після скасування воєнного стану. За його словами, загальну мобілізацію в такому випадку навряд чи повністю припинять.

Народний депутат України від політичної партії "Голос" Ярослав Юрчишин 10 січня сказав, що воєнний стан в Україні не скасують одразу після припинення бойових дій. Це буде тривалим процесом, боя для скасування воєнного стану необхідні гарантії безпеки.