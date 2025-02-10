Трампу представят закон о ленд-лизе, для отправки "победного оружия" Украине

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон призвал заставить Россию сесть за стол переговоров с помощью американской силы.

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Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон 10 февраля анонсировал законопроект, который может позволить США передать Украине "победное оружие" и принудить Россию к переговорам. Об этом Джо Уилсон написал в соцсети X.

Пост конгрессмена Джо Уилсона

"Сегодня я представляю Акт (Freedom First Lend-lease Act) о предоставлении президенту Трампу гибких полномочий для отправки победного оружия нашим партнерам, в том числе Украине, чтобы сдержать военного преступника Путина, как это давно должен был сделать Байден. Заставьте Россию сесть за стол переговоров с помощью американской силы", — написал он в соцсети Х.

Других подробностей конгрессмен не раскрыл. Однако стоит отметить, что в предыдущем посте Уилсон призывал усилить санкции против России, говоря, что РФ не должна иметь доступа к технологиям цивилизованного мира, а тем более США. "Они решили жить в темные века, и мы должны это позволить", — заявлял Уилсон. Также он прямо писал о связи Ирана, России, Хезболлы и Китая, называя их "Осью агрессоров".

Также Уилсон сообщил, что Трамп отозвал допуск бывшего советника по нацбезопасности Джейка Салливана к государственной тайне.

"Слабость Салливана сделала возможным вторжение военного преступника Путина в Украину. Он придерживал оружие для победы в войне, и не смог наложить серьезные санкции на Россию, что сделало американцев менее защищенными", — написал он.

Лэнд-лиз для Украины от США

Президент США Джо Байден подписал ленд-лиз для Украины 9 мая 2022 года. Это было второе такое подписание со времен Второй мировой войны.

Однако программа так и не заработала. Вашингтон поставлял Киеву оружие в рамках других программ: инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF), а также изъятие из запасов оружия США (Replenishment of U.S. weapons stocks или же PDA — Presidential Drawdown).

Напомним, в декабре 2024 года посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Палата представителей США одобрила законопроект об ассигнованиях на нужды нацобороны на 2025 год (NDAA) без пункта продления срока действия закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине (USAI).