Трамп возобновляет поставки оружия Украине, — Reuters

Согласно анализу Reuters, после победы Трампа на президентских выборах средняя стоимость поставок "резко выросла до уровня, которого не было с середины 2023 года".

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В течение некоторого времени поставки оружия для Украины были приостановлены из-за того, что новоизбранный президент Дональд Трамп вместе со своей командой обсуждал свою политику в отношении Киева. В Белом доме все еще господствуют разные мнения относительно того, в какой степени США должны предоставлять вооруженную помощь Украине для войны с Россией. Однако последние наблюдения Reuters демонстрируют, что темпы поставок оружия возобновились, а средняя стоимость поставок резко подросла. Об этом в издании сообщили 3 февраля.

Стоит отметить, что это не означает, что во времена бывшего президента Байдена такие поставки сократили или остановили. Администрация предшественника Трампа продолжала работать над поставками оружия в Украину, однако в течение последнего года, когда он находился на президентском кресле, часто возникали задержки, которые в Reuters объясняют бездействием Конгресса и "многомесячными внутренними дебатами".

В значительной степени на это также повлияло беспокойство администрации Байдена относительно того, "достаточны ли запасы США", говорится в сообщении.

"Задержки были самыми серьезными в течение месяцев, которые понадобились Конгрессу, чтобы принять 60 миллиардов долларов на дополнительную помощь Украине, что задерживалось противодействием Дональда Трампа и республиканцев в Конгрессе на фоне успешной кандидатуры Трампа на пост президента", — говорится в анализе Reuters.

Ситуация стала лучше после недавних президентских выборов в США: аналитики уверяют, что средняя стоимость поставок "резко выросла до уровня, которого не было с середины 2023 года".

Напомним, вскоре в Украину планирует приехать генерал Кит Келлог — специальный представитель президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России. Он уже в ближайшее время должен встретиться с Зеленским в Киеве. Об этом Фокус сообщал 3 февраля.

Ранее также стало известно, что Трамп анонсировал проведение переговоров с Украиной, Россией и другими государствами-сторонами по выяснению вопросов российско-украинской войны. Об этом рассказали утром 3 февраля.